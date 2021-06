30-Jähriger verbarrikadiert sich in NRW mit Kindern in Wohnung und legt Feuer

Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung – Mann in Untersuchungshaft

Bielefeld (AFP) – Im nordrhein-westfälischen Dörentrup hat sich ein 30-jähriger mit seinen drei Kindern in seiner Wohnung verbarrikadiert und dort Feuer gelegt. Eine Nachbarin hatte am Samstag zunächst einen häuslichen Streit bemerkt und den Notruf gewählt, wie die Bielefelder Polizei am Montag mitteilte. Demnach trafen die Beamten bereits auf der Straße auf die verletzte Ehefrau des Tatverdächtigen.

Während die Polizisten versucht hätten, den Mann in der Wohnung zu beruhigen, habe dieser Gegenstände aus den Fenstern geworfen und gedroht, Feuer zu legen. Als die Einsatzkräfte Brandgeruch wahrnahmen, stürmten sie den Angaben zufolge die Wohnung und überwältigen den Mann.

Der 30-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Er soll am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Kinder erlitten Rauchvergiftungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe für die Tat waren zunächst unklar.

