Berlin (AFP) – Wegen der Zwangsprostitution einer Jugendlichen müssen sich ein 19-Jähriger und seine Mutter seit Dienstag vor dem Berliner Landgericht verantworten.

Der Jugendliche soll die 15-Jährige laut Anklage unter anderem bedroht, in mehreren Fällen an Männer vermittelt sowie gemeinsam mit seiner 37-jährigen Mutter zur Prostitution gedrängt haben. Mitangeklagt sind unter anderem auch mehrere mutmaßliche Freier im Alter von 18 bis 29 Jahren.

Zum Auftakt des Verfahrens äußerte sich nach Angaben einer Gerichtssprecherin keiner der Angeklagten zu den Vorwürfen. Mehrere von ihnen stellten aber in Aussicht, sich im weiteren Verlauf des Prozesses zu erklären. Es sind zunächst neun weitere Verhandlungstermine bis Ende November angesetzt.







In dem Verfahren vor der Jugendkammer geht es um Vergewaltigung, Förderung sexueller Handlungen von Minderjährigen, Zuhälterei, sexuellen Missbrauch und weitere Delikte.

Zu den Angeklagten gehört auch eine 16-Jährige, die das Opfer in die Wohnung des 19-Jährigen und seiner Mutter gebracht und das Mädchen über eine Internetplattform für sexuelle Dienste angeboten haben soll. Die Jugendliche hatte eine Unterbringungseinrichtung verlassen und war dann laut Anklage auf Vermittlung der 16-Jährigen in die Wohnung gelangt. Während der Taten wurde das Opfer demnach teils in einem Keller eingeschlossen, der 19-jährige Hauptangeklagte drohte ihr mit Schlägen. Von den Freiern nahm er Geld und Drogen.

Das Verfahren gegen einen 18-jährigen mutmaßlichen Freier wurde zum Auftakt abgetrennt. Er war nach Angaben der Sprecherin nicht erschienen, allerdings auch nicht ordnungsgemäß geladen worden.

bro/cfm