Bochum (AFP) – Ein 19-Jähriger hat in Herne offenbar einen neunjährigen Nachbarsjungen erstochen und sich anschließend mit der Tat im Internet gebrüstet. Der flüchtige Tatverdächtige veröffentlichte ein entsprechendes Video im sogenannten Darknet, wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Bochum mitteilte. Nach dem Leichenfund am Montagabend leitete die Polizei umgehend eine Fahndung nach dem 19-Jährigen ein, die jedoch zunächst erfolglos blieb.

Die Polizei hatte die Leiche des Neunjährigen am Montag gegen 20.30 Uhr im Keller des Hauses entdeckt, in dem der arbeitslose 19-Jährige lebt. „Opfer und mutmaßlicher Täter lebten Tür an Tür“, sagte der Polizeisprecher. Die Hintergründe der Bluttat waren zunächst unklar. „Wir haben bislang keinen, den wir fragen können“, betonte der Sprecher.

Das zunächst in einem verdeckten Bereich des Internets veröffentlichte Video des mutmaßlichen Täters gelangte laut Polizei in der Folgezeit auch ins frei zugängliche Netz. Nach Informationen des „Kölner Stadt-Anzeigers“ soll der mutmaßliche Täter nach der Bluttat in einem Chat im Darknet seinen Suizid angekündigt haben. Demnach informierte der Chatpartner des 19-Jährigen am Montagabend die Polizei.

Eine heiße Spur zu dem Tatverdächtigen, von dem weiterhin eine Gefahr für Dritte ausgehen könnte, hatten die Ermittler am Dienstag zunächst nicht. „Die Fahndung läuft mit Hochdruck im gesamten Ruhrgebiet“, sagte der Polizeisprecher. Bei den Ermittlern gingen demnach zwar „viele Hinweise“ aus der Bevölkerung ein, der Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters blieb dennoch zunächst unbekannt.

Mit Verweis auf das Video rief die Polizei zu „äußerster Vorsicht“ vor dem 19-Jährigen auf: Wer den Gesuchten sehe, solle umgehend dem Polizeinotruf wählen. Der mutmaßliche Täter soll Tarnkleidung tragen.

Den Ermittler zufolge unterhält er nur wenige soziale Kontakte. Mit dem Gesetz geriet der Gesuchte bislang offenbar nicht in Konflikt – aus polizeilicher Sicht sei „absolut unvorbelastet“, sagte der Polizeisprecher.

