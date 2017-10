Der Autor schreibt Ihnen sehr gerne eine persönliche Widmung ins Buch und steht Ihnen bundesweit für Lesungen in Kindergärten, Schulen und Buchhandlungen zur Verfügung. Die Leseprobe wurde dank der großzügigen Unterstützung von Anika Lehman, Redd Pipe Hamburg Music Production und Volkan Baydar aufgenommen. Das Buch ist ab 1. November im Handel erhältlich. Eine Buchvorstellung findet in Wilhelmshaven am 27. Oktober 2017 beim Herbstfest im Kinderhospiz Joshua statt.