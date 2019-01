Teile diesen Inhalt mit Freunden merken

teilen

teilen

e-mail

info

Viele Jungs, egal ob klein oder groß, lieben Fußball. Falls Dein Kind mit roten Backen jedes Match verfolgt, die Aufstellung der besten Mannschaften aufsagen kann und jede freie Minute auf dem Fußballplatz verbringt, dann mach ihm die Freude und schenke ihm sein Traumzimmer. Wie das geht? Im Handumdrehen und mit tollem Effekt. Das einzige, was Du brauchst, um diese Mission in die Tat umzusetzen, sind Bilder von Fußball. So verwandelst du ein normales Zimmer in ein Paradies für Sportfreunde!

Eine der wichtigsten Aufgaben von Eltern ist es, die Hobbies ihrer Kinder zu fördern. Deshalb haben wir für Dich einige Deko-Vorschläge zusammengestellt, die Dir zeigen, wie Du ein waschechtes Fußballzimmer für Deinen Nachwuchs zaubern kannst. Entgegen aller Befürchtungen ist eine solche Metamorphose weder schwierig noch zeitintensiv. Du könntest z.B. eine Zimmerwand grün streichen, damit sie einem Stadionrasen gleicht, oder auf die Montage einer Fototapete setzen.

Falls Du aber an wirklich schnellen Resultaten interessiert bist, dann sind unsere auf Leinen gedruckten Bilder von Fußball die perfekte Lösung. Mit zwei, drei oder vier Motiven erhältst du perfekte Ergebnisse, die Deinem Kind mit Sicherheit gefallen werden. In Online-Shops findest Du tausende Motive – deshalb kann die Auswahl wirklich schwer werden. Wir empfehlen deshalb, sich auf ein Motiv zu beschränken, um die Aufgabe einfacher zu machen. Eine perfekte Idee ist es, ein Triptychon zusammenzustellen – je mehr Fußball im Zimmer, desto besser!

-Anzeige-

Das Stadion bei Dir Zuhause

Die größten Fußballfeste finden unter den Augen von Millionen Zuschauern in großen, weltbekannten Stadien statt, wie das Camp Nou in Barcelona, das Berliner Olympiastadion oder das Wembley-Stadion in London. Für unsere erste Deko-Idee haben wir uns durch eben diese Arenen inspirieren lassen. Die Rede ist von großformatigen Bildern von der Fußball-WM 2018. Welche Motive bieten wir? Natürlich Abbildungen von Stadien, die bis auf den letzten Platz mit Fans besetzt sind, außerdem Fußballer im Zweikampf oder beim Torjubel. Solche Bilder sind sehr dynamisch, und die Froschperspektive lässt diesen Eindruck noch stärker erscheinen.

Obwohl wir ein großes Bild empfehlen, kannst Du dich auch für ein mehrteiliges Polyptychon entscheiden. Diese Lösung wirkt unbeschwerter und ist deshalb für kleinere Zimmer perfekt geeignet.

Achtung, Ball im Spiel!

Was ist ein absolutes Muss bei jedem Fußballspiel? Der Ball natürlich. Und deshalb widmen wir ihm hier jetzt auch einige Worte. Die folgenden Vorschläge passen ideal in Zimmer für kleine Jungs und Jugendliche. Warum? Weil sie sich durch Minimalismus auszeichnen. Fotos einzelner Fußballer können in Jugendzimmern zu infantil wirken, falls Dein Kind der Faszination für Fußballstars bereits entwachsen ist und die Disziplin wegen ihres Teamcharakters liebt.

Abbildungen eines charakteristischen, schwarz-weißen Balls, der durchs Stadion fliegt, ins Tor fällt oder auf dem grünen Rasen liegt, sind ein echter Treffer ins Schwarze. Falls im Kinderzimmer genügend Platz für mehr als einen Deko-Akzent vorhanden ist, kannst Du dieses Motiv durch ein Bild mit dem Logo der Lieblingsmannschaft deines Jungen oder einem motivierenden Sportlermotto ergänzen, wie „You can do it“, „No pain – no gain“ oder „Winners don’t wait for chances, they take them“.

Rasen: die grüne Glücksoase

Zum Schluss empfehlen wir Dir Bilder in saftigem Grün. Sie zeigen den Stadionrasen aus der Vogelperspektive, mit den charakteristischen weißen Linien, die die einzelnen Bereiche des Fußballfelds abgrenzen. Warum wir genau dieses Motiv empfehlen? Weil die Farbe Grün für ihre positiven Eigenschaften bekannt ist und das Kinderzimmer lebendiger gestaltet, wenn es bisher eher von Monotonie geprägt war. Eine ähnliche Funktion kann auch das Abbild eines Fußballprofis haben, aber nicht als Foto, sondern als bunte Illustration. Dabei kann es sich um ein expressionistisches Gemälde oder eine Computergrafik handeln – das wichtigste dabei ist, dass das Bild die Umgebung abwechslungsreich gestaltet und einem ansonsten langweiligen Zimmer neues Leben einhaucht. Je bunter, desto besser das Ergebnis.

Fußball ist für große Emotionen gut, und das nicht nur bei erwachsenen Fans. Auch Kinder lieben diesen Sport und träumen davon, selbst als Profi Tore für ihr Team zu schießen. Falls Dein Kind Fußball liebt, richte ihm ein echtes Traumzimmer mit einem berühmten Stadion, einem in großer Geschwindigkeit durchs Bild fliegenden Ball oder einem Rasen ein, auf dem gerade eine spannende Begegnung läuft!

Teile diesen Inhalt mit Freunden merken

teilen

teilen

e-mail

info