Jedes Zuhause profitiert von Dekorationselementen, die für ein hohes Maß an Wärme und Behaglichkeit sorgen. Dieser Anspruch wird durch die Verbindung von Moderne und Tradition, welche By Lassen schafft, in höchstem Maße erfüllt.

Die Basis des Designkonzept aus Dänemark stammt aus den Federn der Brüder Flemming und Mogens Lassen. Bei den beiden Architekten handelt es sich um bekannte Anhänger des Funktionalismus, die zusätzliche Inspiration im Bauhaus-Stil finden. Außergewöhnliche Dekorationsobjekte sind das Ergebnis der Visualisierung ihrer Werte und Vorstellungen. Alle Objekte zeichnen sich dadurch aus, dass die gestalterischen Elemente durch den Verwendungszweck bestimmt wird.

Skandinavische Schönheit in Perfektion

Das klassische Design aus Dänemark folgt stets klaren Formen. Die Objekte von by Lassen verkörpern dies durch ihre geometrischen Linien und Strukturen in Perfektion. Die Vasen und Kerzenhalter des dänischen Designkonzeptes basieren stets auf Rechtecken und Würfeln.

Bild: © by Lassen

Als Materialien werden stabiles Metall oder dekorative und schützende Veredelungen der Oberfläche gewählt. Durch die Farbgebung in Messing, Weiß und Schwarz können die ästhetischen Dekorationselemente hervorragend mit ähnlichen Nuancen kombiniert werden und so ein harmonisches Gesamtbild schaffen.

Modulare Möbelstücke by Lassen

Bereits seit einigen Jahren sind modulare Möbel sehr gefragt, da sie für alle Räume individuelle Wohnlösungen bieten. Das intelligente Boxen-System by Lassen eignet sich dafür, die unterschiedlichen Stücke als Konsolentisch, Wandregal oder Sideboard einzusetzen. Unterschiedliche Farbgebung und Oberflächen sorgen für vielfältige Einrichtungsmöglichkeiten.

Lichteffekte für angenehmes Ambiente in jeder Saison

Die Kerzenständer von by Lassen sorgen stets für ein angenehmes Ambiente, ob bei einem romantischen Candlelight-Dinner, einer erholsamen Auszeit allein oder einem netten Sommerabend mit Freunden auf der Terrasse.

Die funktionalen Einrichtungselemente schaffen überall einen individuellen Look, beispielsweise auf einem schön angerichteten Esstisch, der Wohnzimmer-Kommode oder der Fensterbank. Im Set mit ausgesuchtem Zubehör oder den passenden Kerzen eignen sie sich hervorragend als Geschenkidee – egal, zu welchem Anlass.

Der Kubus by Lassen

Besonders beeindruckend ist auch die by Lassen Kubus-Serie, deren Grundstein ein perfektes Quadrat bildet. Bereits in den 1960er Jahren wurde die klassische Form entworfen, die seitdem über Generationen hinweg für ungebrochene Begeisterung sorgt. Dekorative Schalen oder weitere stillvolle Wohnaccessoires profitieren von den klaren und ausdrucksstarken Linien.

Bild: © by Lassen

Die Bowl by Lassen

Die überaus beliebte by Lassen Bowl bildet einen zeitlosen Klassiker. Sie ist in einer Vielzahl von unterschiedlichen Farben und Größen erhältlich, sodass sie zu einem absoluten Blickfang auf jedem Esstisch oder Sideboard wird.

Die Bowl by Lassen zeichnet sich durch eine ausdrucksstarke und schlichte Form aus, die ausreichend Platz für individuelle Ideen der Gestaltung des tollen Dekorationsobjektes lässt. Eine kontrastreiche Eleganz wird zum Beispiel geschaffen, wenn die dekorative Schale mit kleinen Fundstücken, Blüten oder leckeren Früchten gefüllt wird. Diejenigen, die es eher klar und minimalistisch mögen, setzen die Bowl by Lassen schlicht in Szene und lassen sie für sich alleine wirken.

Weiterführende Informationen: