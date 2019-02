Teile diesen Inhalt mit Freunden merken

Alleine – oder mit der ganzen Familie – verbringt man vornehmlich am Wochenende die Zeit damit, Essen zuzubereiten und wertvolle Momente zu genießen. Wenn man nicht gerade auswärts essen geht, kann die Küche ein ganz geselliger Ort werden, wo sich alle Familienmitglieder einfinden, helfen und gemeinsam Speisen vorbereiten. Leider sind diese wertvollen gemeinsamen Momente in unserer hektischen Gesellschaft sehr selten geworden.

Ein wenig anders ist die Entwicklung beim Grillen, wenn im Sommer wieder Hochsaison ist und man sich gemütlich in den Garten setzt, um dem Vater beim Grillen zu beobachten. In kaum einem anderen Land sind Grillabende so angesagt, wie in Deutschland. Doch ist solch ein Vorhaben immer mit sehr viel Arbeit und Aufwand verbunden. Vor allen Dingen, wenn man einen Haushalt mit Kleinkindern meistern muss. Jede kleine Hilfe kommt einem da natürlich recht, denn das Arbeiten am Grill und in der Küche kann doch sehr viel mehr Spaß machen, wenn man die richtigen Helferlein, witzige Accessoires oder passende Outfits hat.

Die Kochmütze – Kopfbedeckung mit Symbolwirkung

Eine Kochmütze zeigt sofort, wer der Herr über die Herdplatten ist. Eine Mütze macht jemanden zum Chefkoch – und ob zum Grillen oder am heimischen Herd – kann dieses Hilfsmittel nicht nur aus hygienischen Gründen einen sinnvollen Einsatz finden. Neben dem typischen Weiß, gibt es mittlerweile richtig schicke Kochhüte, Mützen, Schiffchen oder Bistromützen in verschiedensten Farben, mit oder ohne lustigen Aufdruck. Für den privaten Gebrauch sollte von Einwegmützen aus Papier Abstand genommen werden.

Zum Grillen kann es ruhig eine etwas ausgefallenere Variante sein, die eventuell auch optisch zur getragenen Grillschürze passt.

Die Grill – und Kochschürze mit Aufdruck

Nahezu unverzichtbar, wenn man auf ein Koch-Outfit steht, sind Grill- oder Kochschürzen. Sie schützen die Kleidung nicht nur vor Fettspritzern, kleinen fliegenden Ascheteilen, sowie Funken aus dem Grill, sondern sind ein schickes Accessoire für jeden Koch und Grillmeister zu Hause. Der modische Look soll allerdings individuell sein, so wie das zu grillende Steak. Auf Schuerze-bedrucken.com kann man sich selber solche Schürzen bedrucken und mit individuellen Koch- und Grillsprüchen entweder ein Mitbringsel für den nächsten Grillabend, oder ein eigenes Einzelstück online gestalten.

So wird die Schürze zu einem Hingucker für Familie und Freunde sowie ein nützliches Kochtool für Drinnen und Draussen.

Das Frühstücksei zum Piepen

Irgendwie werden die Eier nie so, wie man sie haben möchte. Entweder sind sie zu hart oder zu weich. Mit einem lustigen Gadget namens „PiepEi“ kommt das zu kochende Ei zusammen mit dem Technikwunder in den Kühlschrank – und sobald man das Ei kochen möchte, zusammen in den Kochtopf. Das hilfreiche dabei ist nun, dass es anfängt zu piepen, sobald die exakt richtige Konsistenz erreicht ist. Anhand von 3 Modellen kann man sich zwischen weichen, harten und mittelharten Eiern entscheiden. In der etwas teureren Variante, bekommt man jedoch auch eine Version, welche gleich alle Härtegrade beherrscht.

Küchenwerkbank

Ein sehr hilfreiches Produkt für alle Hobbyköche ist die Küchenwerkbank. Solche Sets bestehen aus einem robusten Schneidebrett aus nachhaltigem Holz, Gummischneidebrett für Fleisch, Seitenhalterungen für Behälter, sowie oftmals einer Tablethalterung. Sie ist äußerst platzsparend und erleichtert beim Schneiden von Obst oder Gemüse den Griff zum Mülleimer, dem Kühlschrank, oder ins Regal, um eine Schale zu holen. Das Geschnittene kommt direkt in einen unten angebrachten Behälter, das Restschnittgut in den Behälter daneben. In die oben gelagerten Behälter, können Zutaten oder Gewürze platziert werden.

Grillbrandeisen

Wenn es schon ein individueller Grillabend werden soll, dann sollte doch auch das Fleisch selbst gebrandet sein. Mit einem individuellen Grillbrandeisen kann man quasi ein Steak selber stempeln bzw. brandmarken. Das Eisen selber kann mit beliebigen Sprüchen, Buchstaben oder Slogans bestückt werden.

Gäste werden Augen machen wenn das Filet den eigenen Namen trägt!

Eigener Dönergrill für zu Hause

Ein Gerät welches nicht jeder hat, und den Gang zur nächsten Dönerbude spart, ist der eigene Mini-Dönergrill für die heimische Küche. Kalb, Lamm oder Schwein am Spieß kann gemütlich zusammen mit der Familie gegrillt werden.

