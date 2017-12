Eine der großen technischen Errungenschaften der letzten 15 Jahre ist das schnelle kabellose Internet. Es schafft eine unverzichtbare Grundlage für so viele Dinge, welche wir heute in unserem Zuhause vernetzt nutzen können, so dass man es nicht mehr missen möchte. Dabei muss man allerdings häufig feststellen, dass WLAN nicht gleich WLAN ist. Oft genug bricht die Verbindung ab, wird bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Endgeräte extrem langsam, oder man knickt resigniert vor diversen „No-Go-Areas“ im Haus (bzw. in der Wohnung) ein, in denen sich offenkundig nicht der geringste Hauch einer Verbindung herstellen lässt. Lösungsansätze – teils auch recht teure – gibt es bereits seit langer Zeit zu kaufen. Mit dem Orbi System von NETGEAR hat man allerdings ein „Ausrufezeichen“ entwickelt, welches konsequent – auch unter schwierigsten Bedingungen – 100% WLAN Abdeckung ohne Funklöcher bietet.

Das Orbi System – schnelles WLAN mit 100% Flächenabdeckung

Stellt sich also ganz direkt die Frage, was das Orbi System von NETGEAR so sehr von der Konkurrenz unterscheidet:

Herkömmliche Lösungen mit Modem/Router und Repeater – oder andere Mesh-WLAN Systeme, nutzen schlicht den gleichen WLAN Funkkanal zur Bereitstellung der Daten für den Endnutzer, als auch für jegliche Kommunikation untereinander (also für das eigentliche Funk-System). Dagegen baut das Orbi WLAN-System gleich drei WLAN-Funknetze parallel auf. Das schnellste davon wird ausschließlich zur stabilen Kommunikation zwischen dem Router und seinen Satelliten genutzt. Das sind die externen Geräte, welche die Reichweite innerhalb des Hauses (oder der Wohnung) erweitern. Damit bleiben dann gleich zwei WLAN-Netze „übrig“, mit denen die eigentlichen Endgeräte gespeist werden.







Erstaunliche Reichweite

Das Ergebnis ist geradezu erstaunlich! In unserem ganz persönlichen Fall konnte die Reichweite um sagenhafte 300% erhöht werden. Bei einem Grundstück mit knapp 993 m² und einer bebauten Wohnfläche (dreigeschossig) von 180 m², endete das WLAN bisher ein paar Meter hinter der Hoftüre. Nach Installation unseres Test-Systems ist auf einen Schlag die Hälfte der Grundstücks-Gesamtfläche mit WLAN abgedeckt.

Keine Funklöcher mehr im WLAN

Durch die spezielle (nennen wir es) „Funk-Architektur“, kann man mit jedem Endgerät die komplette Fläche abschreiten, ohne Aussetzer zu befürchten. Eine Tatsache, die uns ganz besonders imponiert hat, da wir ein altes Gemäuer mit sehr massiver Bauweise aus dem Jahre 1910 bewohnen.

Bisher waren wir daran gewöhnt, nur einen gewissen zentralen Bereich des Hauses mit unserem WLAN-Netz abdecken zu können. Dabei gab es unzählige Winkel und Ecken, die trotz „guter Lage“ unerreicht blieben. Lässt nun in einem Bereich die Funkstärke minimal nach, bemerkt man trotzdem keine Ruckler oder Aussetzer in der Verbindung. Sogar gestreamte HD-Videos laufen ohne jede Unterbrechung auf allen Geräten. Man genießt sein WLAN im ganzen Haus – und darüber hinaus.

Auch für große Familien mit vielen Endgeräten

Dabei ist das Mesh-Wifi System von NETGEAR durch seine spezielle Funktechnologie in der Lage, auch eine große Anzahl von Geräten gleichzeitig und flüssig mit Daten zu beliefern. Herkömmliche Systeme knicken oft schon bei gleichzeitiger Anbindung von einem Laptop, zwei Smartphones und einer Spielekonsole ein. In einem kleinen Stresstest waren hier ganze neun Geräte gleichzeitig aktiv. Die Datenlast nahm das Orbi-System mit einem entspannten Lächeln entgegen. Damit erreicht dieses System eine 2x schnellere Performance als herkömmliche Router & Repeater. Gerade für größere Familien, oder Mehrgenerationen-Häuser, die ideale Lösung für besseres WLAN.

Smarte Technologie mit einfachster Installation

Neben allen technischen Feinheiten und Vorzügen, liegt die angenehmste Eigenschaft des Orbi Systems in der Handhabung. Die Installation ist nämlich enorm einfach:

Das Grundsystem besteht aus zwei Geräten. Der Router wird an das Stromnetz angeschlossen und per Kabel mit dem vorhandenen Modem verbunden. Vorher sollte man das „alte“ WLAN Netz deaktivieren. Wenn der Orbi Router eingeschaltet wird, sucht er automatisch die Verbindung und baut bereits WLAN auf. Danach wird der Orbi Satellit ans Stromnetz gehängt und eingeschaltet. Er wiederum verbindet sich automatisch mit dem Orbi Router.

Beide Geräte haben an der Oberseite einen Leuchtring. Per Farbcode gibt der Satellit aus, ob eine gute Verbindung zum Router besteht. Leuchtet der Ring blau, ist alles in Ordnung. Die Farbe Gelb weist auf eine noch annehmbare Verbindung hin. Wenn der Ring in Magenta aufleuchtet, konnte keine Verbindung hergestellt werden.

Der letzte Schritt ist die Einrichtung des WLAN Netzwerks. Über einen speziellen Link ruft man per Browser die Benutzeroberfläche des Orbi Systems auf. Dort authentifiziert man sich mit vorgegebenem Benutzernamen und Passwort. Die Oberfläche leitet durch leicht verständliche Schritte, um das Netzwerk zu personalisieren und zu sichern. Danach gibt das System die Nutzung frei. Und schon kann man alle Endgeräte im selbst benannten WLAN Netzwerk per Passwort anmelden.

Die Suche nach dem perfekten WLAN hat ein Ende

Zusammenfassend kann man sagen, dass NETGEAR mit dem Orbi System, alle üblichen Sorgen rumd ums WLAN im privaten Bereich, konsequent vom Tisch gefegt hat.

Extrem hohe Reichweite des WLAN Netzes (und noch erweiterbar)

Keine lästigen WLAN Lücken oder Funklöcher mehr

Stabiles WLAN auch bei beweglichen Endgeräten

Stabiler und flüssiger Datendurchsatz bei einer großen Anzahl von Endgeräten

Einfachste Installation ohne jedes Vorwissen möglich

