Hattet nicht auch ihr schon immer Angst davor, dass euch eine total wichtige Lieferung ins Haus steht und die Kinder alleine zu Hause sind? Nach diesem Video werdet ihr alles dafür tun, dass künftig – im Gegensatz zu euren Männern – die Kids euren neuen Kühlschrank entgegen nehmen …

Zugegeben, in diesem lustigen kleinen Spot von OTTO, sind die Protagonisten zwei Single-WG-Freunde. Sie sind weder gebunden, noch müssen sie sich an familiäre Konventionen halten. Dennoch wissen wir Frauen, wozu unsere Männer theoretisch fähig wären, wenn eine coole Technik-Lieferung von OTTO, ohne weibliche Kontrolle angenommen würde. In diesem Fall ist es ein neuer Kühlschrank von Hanseatic, der aus zwei entspannt chillenden Typen das Festival Spirit herauslockt. Wenn man die „verstörenden“ Bilder sieht, ist man beinahe froh, dass keine Schlagbohrmaschine geliefert wurde. So kommt es „nur“ zum Kühlschrank TETRIS. Ihr wisst nicht, was das ist? Seht selbst!

Kühlschrank TETRIS? Männerhaushalt im OTTO Fieber