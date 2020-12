So sorgst du für mehr Hygiene und Gemütlichkeit in Küche, Bad und auf dem Balkon

(ANZEIGE)

Wer kennt das nicht: Vor allem in sogenannten Nassräumen wie Bad, Küche oder Flur sind Fliesen oder andere harte, kalte Materialien verlegt. Hier kann man nur mit Hausschuhen laufen und dann rutscht man auf dem Boden auch noch aus!

Fliesen in Bad und Küche haben natürlich ihre Berechtigung. Denn sie lassen sich sehr einfach hygienisch sauber halten. Einen Teppich möchte man gerade in der Küche nicht auslegen. Denn wenn nur einmal ein Klecks Nudelsoße danebengeht oder die Kaffeetasse herunterfällt, bekommt man einen Teppich nicht so einfach wieder sauber. Doch die Lösung ist zum Greifen nah: Ergänze deinen Boden doch einfach mit hochwertigen Läufern aus PVC von ANRO.

Die Vorteile

ANROs Teppiche aus PVC-Schaum sind so angenehm weich, dass du gerne darauf laufen wirst. Sie bieten deinen Füßen guten Halt und verrutschen nicht. Die Oberfläche ist hygienisch, denn sie kann einfach abgewischt werden. Sind deine Läufer einmal komplett verschmutzt, kannst du sie bei maximal 40 Grad in der Waschmaschine waschen. Das gilt für alle PVC-Läufer von ANRO.

Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten

Bekannt sind PVC-Läufer vor allem als praktische Helfer in der Küche. Sie können einfach auf den Boden gelegt werden und verbreiten sofort ein wohnliches Ambiente. Vor allem aber haben deine Füße einen angenehm weichen Untergrund. Keines deiner Familienmitglieder wird mehr auf dem Küchenboden ausrutschen. Da die Läufer sehr reißfest sind, halten sie jeder Belastung im Haushalt stand. Wusstest du eigentlich, dass du die Läufer auch in verwinkelten Räumen problemlos verlegen kannst? Du kannst sie ganz einfach mit deiner Haushaltsschere auf das Maß zuschneiden, das du benötigst.

Bild: © ANRO

Doch nicht nur Küchen profitieren von Läufern aus PVC-Schaum. Durch ihre hervorragende Rutschfestigkeit sind sie die perfekte Lösung für alle Räume mit potenziell feuchten Böden. Wenn du im Badezimmer aus der Wanne oder Dusche steigst, brauchst du keine glatten Fliesen mehr zu fürchten. Mit den praktischen Läufern aus dem Hause ANRO bist du trittsicher und vor Stürzen geschützt. Doch das ist längst nicht alles: Denn du kannst die eleganten und dennoch praktischen Läufer sogar direkt in die Badewanne oder Duschtasse legen. Auch hier sind sie eine echte Hilfe, denn sie erhöhen die Sicherheit auch im Wasser.



Draußen kannst du sie auf den Steinboden deiner Terrasse oder deines Balkons legen und hast auch hier sofort ein angenehmeres Wohngefühl. Die Einsatzgebiete der PVC-Läufer von Anroshop sind nahezu grenzenlos. Ähnlich vielseitig sind auch die Designs. Die Läufer sind in unterschiedlichen Motiven erhältlich, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Schau doch mal in dem Shop vorbei und überzeuge dich selbst. Ob Holzoptik, Fliesenmuster, florale oder fantasievolle Motive mit Luftballons oder Blumen – es ist bestimmt etwas dabei, was zu deiner Einrichtung passt.

Die PVC-Küchenläufer im Überblick:

• die perfekte Bodenmatte für Küche, Bad, Flur, Sauna, Balkon, Terrasse und andere Feuchträume

• äußerst reißfest und stabil

• hygienische Oberfläche – einfach abwischbar

• Antirutsch-Funktion

• waschbar in der Waschmaschine bis 40 °C

• Material: Schaum-PVC, der PVC-Geruch ist innerhalb von 2–3 Tagen weg

Die Produkte und weitere Informationen findest du hier!