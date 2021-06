Sommer im Garten für Eltern und Kinder: 6 Gestaltungsideen

Ruheoase und Spielplatz in einem – geht das? Na klar! Der Garten ist ein Treffpunkt für die ganze Familie. Hier kommen im Sommer alle zusammen, um zu grillen, chillen und zu spielen. Dieser Beitrag liefert 6 Ideen, um die Grünfläche am Haus in einen kinderfreundlichen Garten zu verwandeln, in dem auch die Eltern die Seele baumeln lassen können.

1. Rückzugsräume schaffen