Kennt ihr schon die süßen Sylvanian Families? Sie bieten für kleine Rollenspielfreunde eine tolle Möglichkeit, um in ein fantasievoll-vertieftes Spiel einzutauchen. Die niedlichen Figuren und tollen Häuser, gibt es in vielen verschiedenen Varianten, mit reichlich Zubehör und Accessoires. Wir haben die Freude, zwei „Sylvanian Families Starter Haus Sets“ an euch verlosen zu dürfen. Und auch der Anlass ist ein Grund zur Freude: die Sylanian Families feiern nämlich Geburtstag!

Die Sylvanian Families feiern Geburtstag

und bekommen mit eurer Hilfe Zuwachs!

Satte 35 Jahre pure Spielfreude mit der süßen Hasenfamilie und ihren Freunden. Um diesen besonderen Geburtstag zu feiern, werden nicht nur die beiden Startersets verlost, sondern die „Sylvanians“ sollen um eine weitere Tierfamilie aufgestockt werden. Dazu hat man sich etwas ganz besonderes einfallen lassen. Denn ihr entscheidet – anhand fertiger Designs – ganz aktiv mit, welche der Auswahlmöglichkeiten am Ende auch in die Produktion – und in die Kinderzimmer euer Lieblinge, kommen wird.

2 tolle Startersets von Sylvanian Families im Lostopf

Wir haben die große Freude, 2 tolle „Sylvanian Families Starter Haus Sets“ an euch verlosen zu dürfen. Mit dabei ist eine Spielfigur und bereits eine Grundausstattung des Hauses, damit man sofort mit dem Spielen loslegen kann.



Bild: © sylvanianfamilies.com

Ich möchte gewinnen, was muss ich tun?

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, würden wir gerne von euch wissen, welche Tierfamilie euer Favorit wäre. Was denkt ihr, worüber sich euer Kind am meisten freuen würde? Hier ist noch einmal der Link zur Geburtstagsseite. Dort findet ihr die riesige Auswahl eurer möglichen neuen Spielkameraden!

Danach findet ihr hier den Weg auf unser Facebook-Profil. Dort könnt ihr eure Antwort unter unseren Gewinnspielbeitrag schreiben. Zusätzlich müsst ihr dann noch bitte unseren Beitrag und die verlinkte Seite der Sylvanian Families LIKEN. Wenn ihr diese drei Aufgaben pflichtbewusst erfüllt habt, seid ihr ganz sicher mit in unserem Lostopf, und habt die Chance auf eines unserer 2 tollen Geschenke für viel Spielfreude.

Teilnahmebedingungen und Erklärungen

Das Gewinnspiel läuft vom 22.5.2020 bis zum 29.05.2020 (08 Uhr)

Teilnahmeberechtigt ist jeder ab 18 Jahren.

Teilnehmen kann nur, wer eine feste Wohnanschrift in Deutschland besitzt. Der Versand der Gewinne erfolgt nur innerhalb Deutschlands.

Teilnehmen kann nur, wer die oben genannten Aufgaben vollständig erfüllt hat.

Pro Teilnehmer ist nur eine Teilnahme gestattet.

Ausdrücklich ausgeschlossen sind Einsendungen, die beauftragte Dienstleister für ihre Kunden/Mitglieder vornehmen.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt und anschließend per Facebook Messenger von uns benachrichtigt.

Sie erklären sich bei Gewinn mit der Veröffentlichung ihres gekürzten Namens und Wohnorts einverstanden.

Eine Barauszahlung des Gewinnwertes ist nicht möglich.

Wir halten uns das Recht vor, das Gewinnspiel aus wichtigem Grund jederzeit zu beenden oder zu unterbrechen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn der planmäßige Ablauf des Gewinnspiels gestört oder behindert wird.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ansprechpartner und verantwortlich für das Gewinnspiel ist alleinig 1-2-family.de

Die zur Teilnahme übersendeten persönlichen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und nach erfolgreichem Abschluss des Gewinnspiels von uns gelöscht.

Wir wünschen euch viel Glück!