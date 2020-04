Kleine und große Bastelfans aufgepasst! Wir haben etwas gegen die chronische Langeweile – so ganz ohne Kindergarten und Schule. Wir verlosen ein Aquabeads Sternperlen Starter Set und 5 (!) Mini Glitzerspielsets für Kinder ab vier Jahren. Legen, sprühen, fertig!

Eigenständigkeit dank Aquabeads

Mit Aquabeads entstehen Perlenbilder, welche vom ersten bis zum letzten Schritt absolut selbständig von Kindern erstellt werden können. Die kleinen Perlen werden auf eine spezielle Platte gelegt und lassen so Schritt für Schritt ein Bild entstehen. Mit dem Perlenstift können auch kleine Kinderhände die Perlen exakt an die gewünschte Stelle legen.

Auf der Internetseite von Aquabeads finden sich viele tolle Vorlagen für Tiere, Blumen und saisonale Motive. Sind die Kunstwerke fertig gelegt, fehlt nur noch ein Schritt zur endgültigen Fertigstellung. Das besondere dabei – auch diesen letzten Schritt können Kinder vollkommen selbständig erledigen. Mit Hilfe einer kleinen Sprühflasche werden die Aquabeads mit Wasser besprüht. Dadurch verbinden sich die Perlen – und fertig ist das Meisterwerk. An diesem Punkt haben die „Zauberperlen“ einen enormen Vorteil gegenüber den beliebten Bügelperlen. Kinder benötigen keinen Erwachsenen, welcher sich mit dem heißen Bügeleisen die Zeit nimmt, um ihre Werke zu vollenden. Mit den Aquabeads kehrt echte Eigenständigkeit beim Basteln ein.



1 Mal im Lostopf: Aquabeads Sternenperlen-Set

Ganz neu im Sortiment der Aquabeads ist das Sternperlen Set. Mit diesen besonderen Perlen können 3D Effekte erzielt werden. Dadurch wird das Fell des Hundes fluffig und viele Details werden noch realistischer dargestellt.

(Bild: © aquabeads.de)

Die Sternperlen sind zu 100% mit den „normalen“ Aquabeads kompatibel und können gemeinsam zu einem Bild verarbeitet werden. Ebenso neu, wie die Sternperlen, ist die Flip Tray Platte. Mit dieser werden die Perlen nach dem besprühen, zum trocknen auf eine zweite Platte gestürzt. Somit ist die Bastelplatte sofort wieder verwendbar. Ab jetzt gibt es also keine lästige Wartezeit mehr, bevor man fleißig weiter basteln kann.

5 Mal im Lostopf: Aquabeads Mini Glitzerspielsets

Diese tollen Glitzerperlen-Sets sind ein toller Einstieg in die Welt der Aquabeads. Auch diese Perlen lassen sich natürlich ganz leicht mit gesprühtem Wasser verbinden. Bastelt doch einfach ein paar schicke kleine glitzernde Geschenke für eure Freunde, die ihr im Moment so sehr vermisst. Schickt sie mit einem kurzen Brief an eure Freunde – vielleicht kommt ja eine glitzernde Überraschung zu euch zurück?

(Bild: © aquabeads.de)

Ich möchte gewinnen – was muss ich tun?

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, würden wir gerne von euch wissen, welche letzten Schritt man machen muss, damit sich die Aquabeads wie von Zauberhand miteinander verbinden.

Findet dazu den Weg auf unser Facebook-Profil. Dort könnt ihr eure Antwort unter unseren Gewinnspielbeitrag schreiben. Zusätzlich müsst ihr dann noch bitte unseren Beitrag und die verlinkte Seite von Aquabeads LIKEN. Wenn ihr diese drei Aufgaben pflichtbewusst erfüllt habt, seid ihr ganz sicher mit in unserem Lostopf, und habt die Chance auf eines unserer 6 tollen Geschenke gegen die Langeweile von kleinen Bastelfans.

#Gewinnspiel: Bastelfans aufgepasst! 😀 Wir verlosen ein #Aquabeads Sternperlen Starter Set und jeweils eines von 5 Mini… Gepostet von 1-2-family.de am Donnerstag, 2. April 2020

Teilnahmebedingungen und Erklärungen

Das Gewinnspiel läuft vom 02.04.2020 bis zum 12.04.2020 (20 Uhr)

Teilnahmeberechtigt ist jeder ab 18 Jahren.

Teilnehmen kann nur, wer eine feste Wohnanschrift in Deutschland besitzt. Der Versand der Gewinne erfolgt nur innerhalb Deutschlands.

Teilnehmen kann nur, wer die oben genannten Aufgaben vollständig erfüllt hat.

Pro Teilnehmer ist nur eine Teilnahme gestattet.

Ausdrücklich ausgeschlossen sind Einsendungen, die beauftragte Dienstleister für ihre Kunden/Mitglieder vornehmen.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt und anschließend per Facebook Messenger von uns benachrichtigt.

Sie erklären sich bei Gewinn mit der Veröffentlichung ihres gekürzten Namens und Wohnorts einverstanden.

Eine Barauszahlung des Gewinnwertes ist nicht möglich.

Wir halten uns das Recht vor, das Gewinnspiel aus wichtigem Grund jederzeit zu beenden oder zu unterbrechen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn der planmäßige Ablauf des Gewinnspiels gestört oder behindert wird.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ansprechpartner und verantwortlich für das Gewinnspiel ist alleinig 1-2-family.de

Die zur Teilnahme übersendeten persönlichen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und nach erfolgreichem Abschluss des Gewinnspiels von uns gelöscht.

Wir wünschen euch viel Glück!