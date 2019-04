Teile diesen Inhalt mit Freunden merken

Mit Ostern vor der Türe, neigt sich in absehbarer Zeit auch der launische April dem Ende zu. Wenn der Osterhase zu uns kommt, ist der echte Frühling nicht mehr weit. Und damit beginnt dann auch endlich die Jahreshälfte, die man gemeinsam mit seinen Kindern Draussen verbringt. Fehlt nur noch das passende Outdoor-Spielzeug. Und genau das könnt ihr hier bei uns gewinnen!

Mit dem DRAGON Mini-Quad der Firma ROLLPLAY ist der Frühling nicht nur gerettet, sondern wird zu einem ganz besonderen gemeinsamen Outdoor-Spaß für die ganze Familie. Mit einer Geschwindigkeit bis zu 2 km/h und sicherer Bauweise, ist das Mini-Quad bereits für Kinder ab zwei Jahren nutzbar. Ein voll geladener Akku verspricht entspannte Spaziergänge zwischen einer und zwei Stunden (je nach Auslastung).







Ich möchte gewinnen – was muss ich tun?

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, würden wir gerne von euch wissen, welchen magischen Frühlings-Ort ihr gemeinsam mit eurem Kind, beim ersten Ausflug mit dem tollen DRAGON Mini-Quad, erkunden würdet!

Schreibt uns eure Antwort auf unsere Frage in die Kommentarfunktion (ganz unten auf der Seite). Wichtig ist eine funktionierende Email-Adresse, da wir den/die Gewinner/in per Email benachrichtigen, um den Gewinn an euch versenden zu können.

Wäre das nicht ein perfektes Ziel für eine erste Wanderung mit einem Mini-Quad? Wohin wird es euch wohl verschlagen? (Bild: © determined / Adobe Stock)

Teilnahmebedingungen und Erklärungen

Das Gewinnspiel läuft vom 15.04.2019 bis zum 22.04.2019 (20 Uhr)

Teilnahmeberechtigt ist jeder ab 18 Jahren.

Teilnehmen kann nur, wer eine feste Wohnanschrift in Deutschland besitzt. Der Versand der Gewinne erfolgt nur innerhalb Deutschland.

Teilnehmen kann nur, wer die oben genannten Regeln vollständig erfüllt hat.

Pro Teilnehmer ist nur eine Einsendung gestattet.

Ausdrücklich ausgeschlossen sind Einsendungen, die beauftragte Dienstleister für ihre Kunden/Mitglieder vornehmen.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt und anschließend per Email durch uns benachrichtigt.

Sie erklären sich mit der Veröffentlichung ihres gekürzten Namens und Wohnorts einverstanden.

Eine Barauszahlung des Gewinnwertes ist nicht möglich.

Wir halten uns das Recht vor, das Gewinnspiel aus wichtigem Grund jederzeit zu beenden oder zu unterbrechen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn der planmäßige Ablauf des Gewinnspiels gestört oder behindert wird.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ansprechpartner und verantwortlich für das Gewinnspiel ist alleinig 1-2-family.de

Die zur Teilnahme übersendeten persönlichen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und nach erfolgreichem Abschluss des Gewinnspiels von uns gelöscht.

WIR WÜNSCHEN EUCH GANZ VIEL GLÜCK!

