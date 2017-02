Die perfekte Rasur gilt unter Männern als eine Frage der Ehre. Wo man die kleinen Geheimnisse der allgemeinen Körperpflege recht gut verstecken kann, fällt ein schlecht rasiertes Gesicht sofort ins Auge. Wenn man dann noch unter empfindlicher Haut leidet, macht die morgendliche Rasur mitunter keinen Spaß. Wer an diesem Punkt verzweifelt, hat schlicht den falschen Nass-Rasierer gekauft.

Der Volks-Rasierer besticht durch Preis und Leistung

Preis und Leistung sollten gerade bei Produkten für den täglichen Gebrauch absolut stimmen. Die perfekte Rasierklinge bleibt also lange scharf, schützt die Haut aktiv vor Irritationen – und bleibt dabei bezahlbar. Um die Qual der Wahl ein wenig zu entzerren, hat die BILD in diesem Jahr den „Volks-Rasierer“ ausgerufen. Wie in jedem Jahr wird dort ein Produkt mit einem besonderen Preis-Leistungs-Verhältnis prämiert, und so zum „Volks-Produkt“ erklärt.

In diesem Jahr treffen die angeforderten Attribute auf den Wilkinson Sword Quattro Nassrasierer zu. Das 4-Klingen System ist ausgestattet mit einer Titanium-Diamant Beschichtung, Gleitstreifen mit Aloe und Vitamin E & B-5, einem breiten Hautstraffer-Element und einer rückseitigen Konturenklinge. Der Quattro Volks-Rasierer verspricht eine langlebige Klingen-Haltbarkeit von über 2500 Zügen.