Hier kommen die Yellies! – die niedlichen Spinnen reagieren auf Geräusche und eure Stimmen. Jedes Yellie hat seinen ganz besonderen Look, eine eigene Persönlichkeit und steckt voller Überraschungen.

Yellies! werden durch Geräusche und Stimmen aktiviert – man kann sprechen, schreien, klatschen, Musik spielen oder singen, um sie in Bewegung zu bringen. Je lauter man schreit, desto schneller krabbeln sie! Ist man länger still, macht jede Spinne, was sie will und führt ihren eigenen Charakter-Move aus. Verschiedene Yellies! laden zum Sammeln ein. Die Yellies! sind separat erhältlich. Mehr Informationen gibt es unter Yellies.com. Ab Oktober, passend zu Halloween, sind die Spinnen im Handel erhältlich.

Jetzt eines von 6 Yellies! gewinnen

Habt ihr Angst vor Spinnen? Keine Sorge – die Yellies! sind ganz zahm und stets gut gelaunt. Damit auch ihr – und ganz besonders eure Kinder – sich von der quirligen Fröhlichkeit überzeugen könnt, habt ihr jetzt die Gelegenheit, ein Yellie bei uns zu gewinnen. Insgesamt verlosen wir von jedem Yellie ein Exemplar. Am Ende des Gewinnspiels wird es also 6 Gewinner geben.

Was müsst ihr tun, um zu gewinnen?

Wir möchten, dass ihr euch eines der sechs Yellies! aussucht – und uns in einem Kommentar unterhalb dieses Beitrages begründet, warum ihr genau dieses Yellie so schnuckelig und niedlich findet. Bitte benennt es beim Namen. Denn ihr bewerbt euch für genau dieses Yellie. Bilder und Name der jeweiligen Spinnchen findet ihr hier unterhalb in unserer Galerie. Unsere Redaktions-Kids werden am Ende der Laufzeit entscheiden, welche Kommentare ein Yellie verdient haben. Ob charmant, witzig, lyrisch oder frech, die kreativsten Kommentare werden gewinnen!





WICHTIG: es zählen nur Kommentare über die Kommentarfunktion dieses Beitrages. Einsendungen über (beispielsweise) Facebook können nicht berücksichtigt werden.

Die Yellies! Spinnen gibt es in folgenden Variationen: sucht euch eine aus!

Die niedliche Yellies! Spinne Flufferpuff: Flufferpuff ist wirklich süß und ein wenig schüchtern. Manchmal muss sie erst die Lage peilen, bevor sie sich traut, herumzueilen.

Die witzige Yellies! Spinne Harry Scoots: Der wilde Harry Scoots liebt es, herumzudüsen.

Die fröhliche Yellies! Spinne Bo Dangles: Die muntere Bo Dangles ist der Star in ihrem eigenen Netz.

Die emsige Yellies! Spinne Klutzers: Der liebenswerte Klutzers steckt voller Energie und ist manchmal etwas tollpatschig – besonders, wenn er herumgesponnen hat.

Die aktive Yellies! Spinne Peeks: Der lebhafte Peeks ist zwar klein, aber oho!

Die quirlige Yellies! Spinne Toofy Spooder: Toofy Spooder ist ganz schön auf Zack!

Teilnahmebedingungen:

Das Gewinnspiel läuft vom 19.10. bis zum 31.10.2018 .

. Teilnahmeberechtigt ist jeder ab 18 Jahren.

Teilnehmen kann nur, wer eine feste Wohnanschrift in Deutschland besitzt. Der Versand der Gewinne erfolgt nur nach Deutschland.

Teilnehmen kann nur, wer die oben genannten Regeln vollständig erfüllt hat.

Pro Teilnehmer ist nur eine Einsendung gestattet.

Ausdrücklich ausgeschlossen sind Einsendungen, die beauftragte Dienstleister für ihre Kunden/Mitglieder vornehmen.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt und anschließend benachrichtigt.

Sie erklären sich mit der Veröffentlichung ihres gekürzten Namens und Wohnorts einverstanden.

Eine Barauszahlung des Gewinnwertes ist nicht möglich.

Wir halten uns das Recht vor, das Gewinnspiel aus wichtigem Grund jederzeit zu beenden oder zu unterbrechen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn der planmäßige Ablauf des Gewinnspiels gestört oder behindert wird.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

In Kooperation mit © 2018 Hasbro. Alle Rechte vorbehalten.

HINWEIS: Die KOMMENTARFUNKTION findet ihr weiter unten!