Großes PJ-Masks Gewinnspiel zum Superhelden-Tag 2021

Am 28.04. ist der offizielle Superhelden Tag. Aus diesem Grund wollen wir gemeinsam mit den PJ Masks vom 26.04.-02.05. die Superhelden Woche feiern. Die PJ Masks sind drei junge Freunde, die sich in dynamische Superhelden verwandeln und nachts aufregende Heldentaten vollbringen, wenn sie ihren Pyjama anziehen und besondere Tieramulette aktivieren. Greg wird zu Gecko, Amaya zu Eulette und Connor zu Catboy. Auch wenn ihre Verkleidung an Pyjamas erinnert, sind sie richtige Superhelden! Gemeinsam begeben sie sich auf aktionreiche Abenteuer, lösen Rätsel und lernen dabei wertvolle Lektionen. Es ist nicht immer einfach, ein Held zu sein, besonders wenn es einige nervige Bösewichte gibt, die nichts Gutes im Sinn haben.

Tagsüber gehen die 6-jährigen Connor, Amaya und Greg zur Schule, wie jeder andere auch. Doch wenn in der Stadt etwas schiefläuft, machen sich diese besonderen Kinder, erfüllt von Neugier und Gerechtigkeitssinn, bereit für ihre Mission – aber sie müssen bis zum Einbruch der Nacht warten, wenn die Stadt schläft und sie unentdeckt bleiben können. Anstatt wie alle anderen Kinder ins Bett zu gehen, verwandeln sich unsere Helden, wenn sie ihren Pyjama anziehen, auf magische Weise in Superhelden und werden zu den PJ Masks. Hier kommen Catboy – super schnell und wendig, Gekko – super stark und kann Wände erklimmen und Owlette – mit der Fähigkeit zu fliegen und große Entfernungen zu sehen. Zusammen können diese drei jede Situation meistern – PJ Masks sind auf dem Weg in die Nacht, um den Tag zu retten!

Die spannenden Abenteuer der PJ Masks sind auf dem Disney Channel, bei Disney Junior+ und Disney+ zu sehen.

Das Superhelden-Gewinnspiel

Mit den PJ Masks und 1-2-family.de kann jeder auf Superhelden Mission gehen und dabei tolle Preise gewinnen. Zusammen mit den PJ Masks feiern wir in der Superhelden Woche die großen und kleinen Helden des Alltags – selbst kleine Taten können heroisch sein und es ist ganz einfach für Eltern und Kinder selbst zum Superheld zu werden.

Was könnt ihr gewinnen?

Wir haben wirklich tolle Preise für alle PJ Masks Fans, die euch begeistern werden. Zu gewinnen sind drei coole Fanpakete. Dabei geht jeweils eines dieser Sets an die Gewinner von Platz 2 bis 4. Der erste Platz bekommt von uns gleich alle drei Sets auf einen Schlag. Aber das ist noch nicht alles – denn auf den Gewinner / die Gewinnerin wartet etwas ganz besonders:

Werde Junior-Redakteur im PJ Masks-Magazin (Ausgabe 4/2021)

Zusammen mit einem professionellen Redakteur von EGMONT Ehapa hast du die Möglichkeit, eine Doppelseite in der August-Ausgabe des PJ Masks-Magazins zu gestalten. Du kannst deine eigene Superheldengeschichte erzählen und deine Zeichnungen deines Lieblings-Pyjamahelden auf der Seite veröffentlichen. Natürlich wirst du als Junior-Redakteur mit einem Steckbrief und einem Foto von dir erwähnt. Du erhältst deine persönlichen Exemplare der Ausgabe für dich und 5 deiner Freunde.

1x Spielzeugpaket, bestehend aus PJ Masks Hauptquartier und Figuren

1x Spiele Set, bestehend aus Ravensburger Spiel, Buch und Magazin

1x Outdoor Set bestehend aus Shirt, Ballspiel und Drachen

Ich möchte gewinnen:

Wenn du einen unserer tollen Preise gewinnen möchtest, haben wir eine Mission für dich:

Überlege dir eine Superhelden Erfindung, mit der man einen Bösewicht überlisten kann. Gib deiner Erfindung einen heldenhaften Namen – und male uns ein tolles Bild davon. Die Gewinnerbilder werden dann nach Abschluss des Gewinnspiels auch hier auf dieser Seite präsentiert.

Um teilzunehmen, musst du dein gemaltes Bild (mit der Hilfe deiner Eltern) als Kommentar unter unserem eigens für das Gewinnspiel erstellten Facebook-Beitrag, hochladen. Schreib uns bitte ein paar kleine erklärende Zeilen zu deiner Erfindung. Wie heißt deine Erfindung? Was macht sie, um Superschurken aufzuhalten?

Liebe #Kinder und #Eltern: Wir haben ein riesiges PJ-Masks #Gewinnspiel für euch! 🤩 Was es zu gewinnen gibt (ihr werdet… Gepostet von 1-2-family.de am Mittwoch, 28. April 2021

Wir drücken allen Teilnehmern die Daumen! Und eines ist sicher: Am Ende dieses Gewinnspiels wird die Welt – dank eurer Erfindungen – ein noch besserer Ort sein.

