Mit dem Start in das neue Schul- und Kitajahr kommen die lieb gewonnenen Zettel mit allen Terminen für die nächsten 12 Monate. Diese Zettel mit ihren gefühlten 1000 Terminen sind endlos lang und vor allen Dingen haben sie die Angewohnheit spurlos zu verschwinden.

Also spätestens im Dezember sind sie weg – und dann? Niemand weiß jetzt, wann der nächste schulfreie Tag ist und wann der Sohnemann mit der Kita in den Wald geht. Chaos herrscht. So zumindest läuft es Jahr für Jahr bei uns zu Hause! Aber jetzt ist Schluss mit dem Chaos – mit ein wenig Glück auch bei euch. Denn Dank des Häfft-Verlags, dürfen wir drei besonders tolle Family-Timer plus Bonus verlosen!

Mit diesem Family-Timer hat man wirklich alles im Blick

-Werbung-





Spätestens wenn die Kinder in den Kindergarten kommen, beginnt der Termin-Wahnsinn. Freundschaften entstehen, Hobbies starten durch, und die vielen Feste und Feiern in der Kita stehen an. Es folgen wöchentliche Termine fürs Training, Spielverabredungen und Anwesenheitspflicht in der Kita, natürlich mit selbstgebackenem Kuchen als Spende und Mitbringsel. All das auf den Punkt gebracht, kann selbst die best-organisiertesten Eltern überfordern. Und selbst wenn alle Termine in den bisherigen Kalender eingetragen wurden, fehlt eine gute Übersicht und echte Ordnung. Ganz anders kann das tatsächlich mit dem Family-Timer des Häfft-Verlags aussehen.

Dort gibt es für jede Woche eine Doppelseite in der Größe Din A5 inklusive vier Spalten pro Tag. Die Spalten könnt ihr jeweils einem Familienmitglied zuordnen. Bei mir sind das z.B. eine für die Termine meines Mannes, meiner Tochter und meines Sohnes, sowie für mich.

Die Spalte auf der linken Seite des Timers ist recht groß. So habe ich diese Spalte für mich nochmals geteilt und kann so ganz bequem meine Termine von der Arbeit und Privat trennen, und habe so alles sofort im Blick. Dies ist auch praktisch, wenn nicht nur Termine für vier, sondern mehr Familienmitglieder organisiert werden müssen.

Die Organisation des Alltags mit vielen tollen Specials

Neben der praktischen und übersichtlichen Planung der Woche, gibt es jeden Monat eine Doppelseite für die Monatsplanung. Dort finden Geburtstage, wichtige Termine und Dinge, die auf keinen Fall vergessen werden dürfen, Platz. Der Familienkalender beinhaltet 18 Monate und ist so ein langer Begleiter. Zudem finden sich viele tolle Sonder-Seiten, die wir so noch nie in einem Kalender gesehen haben. Es gibt Seiten für die Planung der Weihnachtszeit, Geschenkelisten, Terminierung fürs Plätzchen backen, eine To-Do Liste mit viel Platz für die Planung vom 18. – 31. Dezember. So wird in der Weihnachtszeit auch garantiert nichts vergessen.

Ganz toll fanden wir die zusätzlichen Seiten für eine detaillierte Planung der Geburtstage der Kinder. Dort kann man nicht nur Datum und Uhrzeit der Feier eintragen, sondern das Motto festlegen, Speisen und Getränke planen, und eine Gästeliste anlegen. Darüber hinaus gibt es auch hier wieder viel gesonderten Platz für eine To-Do Liste. Einfach unschlagbar!

Zusätzlich zu diesen Beispielen und noch vielen weiteren Sonder-Seiten des Family-Timers vom Häfft-Verlag, gibt es genügend Raum für alle wichtigen Adressen, Telefonnummern der ganzen Familie, Ferienzeiten inklusive Ferienplanung.

Perfektes Format und bis ins Detail durchdacht

Nicht nur innerlich überzeugt der Family-Timer durch Liebe zum Detail und die genaue Abstimmung auf alle Eventualitäten des Familienalltags. Der Planer ist durch Wire-O-Bindung schnell und einfach durchgeblättert und das Lesezeichen ermöglicht schnellen Zugriff auf die aktuelle Wochenplanung.

Das Format in Din A5 ist einfach perfekt durchdacht, denn der Family-Timer passt in jede Wickel-oder Handtasche und besitzt im Inlet sogar ein Fach für wichtige Dokumente, oder Erinnerungsbilder, die man gerne bei sich trägt. Das Cover ist nicht nur farbenfroh und einladend gestaltet – es ist vor allen Dingen wetter- und alltags-tauglich.

Wenn wir eine Bewertung abgeben sollten, dann bekäme der Family-Timer von uns 10 von 5 Punkten!

GEWINNSPIEL:

Wir haben die außerordentliche Freude, drei Sets des Häfft-Verlags an euch verlosen zu dürfen. Darin enthalten sind jeweils der aktuelle Family-Timer für das Jahr 2017/2018 und das Hausaufgabenheft 17/18.

Den wirklich außergewöhnlichen Family-Timer haben wir euch ja oben im Beitrag schon vorgestellt. Darüber hinaus liegt noch das Hausaufgabenheft mit im Paket. Dieses „Häfft“ war quasi der Ursprung des Verlags – hatte sofort durchschlagenden Erfolg, welcher bis heute ungebrochen ist. Denn neben allem nötigen organisatorischen Dingen – wozu das Häfft natürlich dient, trifft man im Inneren auf unglaublich viel Humor und jugendliche Herausforderungen für den Kopf.

Wie könnt ihr gewinnen?

Teilnehmen kann jeder, der volljährig ist – und seinen Wohnsitz in Deutschland hat. Und so geht’s:

Unsere Seite 1-2-family.de auf Facebook liken Suche und Like dort den Beitrag des Gewinnspiels Kommentiere dort, warum du den Family-Timer unbedingt brauchst!

Wenn du alle drei Aufgaben vollständig erledigt hast, bist du in der Lostrommel für unsere Auslosung am 10.10.2017. Das Gewinnspiel endet an diesem Tag um 20.00 Uhr. Die drei Gewinner werden sowohl auf Facebook, als auch hier, namentlich in gekürzter Version benannt. Die Gewinner werden von uns nach Bekanntgabe einzeln kontaktiert, um die Versandadressen zu erfragen. Eure Daten sind bei uns absolut sicher: Sie werden in keiner Form an Dritte weitergegeben – und nach erfolgreichem Versand wieder gelöscht! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Und nun viel Spaß – und vor allen Dingen viel Glück!