Ab in den ersten Kurzurlaub mit Baby? Oder einfach nur in den Park? Für alle Eltern, die jetzt mit dem Baby an der frischen Luft unterwegs sind, hat BÉABA® die perfekte Wickeltasche: Das aktuelle Modell SYDNEY® ist super geräumig. Besonders praktisch: Außen befindet sich eine fest integrierte Wickelunterlage in Kokonform. Die Tasche gibt es in vielen coolen Farben. Und eine davon könnt ihr nun bei uns gewinnen!

Gewinnspiel für die Kleinsten unter den Weltenbummlern

Einfach ausklappen und los geht’s

Unterwegs geraten junge Eltern gern mal in Hektik, wenn das Baby plötzlich die Windel voll hat. Wo ist ein geeigneter Platz zum Wickeln? Und dann müssen ganz schnell eine Wickelunterlage sowie Windeln, Tücher und Wechselsachen zur Hand sein. Die Rettung: eine gut ausgestattete Wickeltasche! Beim Modell SYDNEY® von BÉABA® ist die passende Wickelunterlage direkt an der Tasche angebracht. Einfach den Klettverschluss lösen und die Fläche ausklappen, schon kann das Wickeln losgehen. Die Babyseite ist aus flauschigem Baumwoll-Frotee, die Außenseite aus schützendem und wasserabweisendem Kunststoff. Die gesamte Wickelfläche ist abnehmbar und kann bei 30 Grad im Schonwaschgang gewaschen werden; ebenso die Wickeltasche.

Platz für alle wichtigen Dinge von Mama und Baby

Die geräumige Tasche verfügt über eine extra große Öffnung: Das Modell SYDNEY® lässt sich bis zur gesamten Taschenlänge öffnen. So haben Eltern schnellen Zugriff auf alles, was sie unterwegs brauchen: Windeln, Pflegeprodukte, Fläschchen, Schnuller, Babynahrung oder Wechselsachen und Spielzeug. Zahlreiche praktische Fächer sorgen für einen bestmöglichen Überblick. Es gibt auch ein Fach für Wertsachen. Dort sind Mamas und Papas Handy, Schlüssel und Portemonnaie sicher verstaut.

An der Seite befindet sich ein wärmeisolierter Mahlzeitenbeutel, der die Babyflasche oder den Brei unterwegs warmhält. Eltern tragen die Tasche z.B. beim Einkaufen über der Schulter oder befestigen ihn dank der beiliegenden Tragegurte einfach an dem Kinderwagen oder Buggy.

Produktdetails:

Maße: 53 x 21,5 x 33,5 cm

Gewicht: 821 g

Materialien: Außenstoff und Futter: 100 % Polyester, Wickelunterlage: 100% Baumwolle

Integrierte Kinderwagenbefestigung mit Karabinern

Zubehör: Integrierte Isoliertasche für Fläschchen und Babynahrung, Schutzbeutel für Schnuller

Ich möchte gewinnen, was muss ich tun?

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, würden wir gerne von euch wissen, welches Objekt für euch mit Baby unterwegs das allerwichtigste ist. Was dürfte niemals in eurer neuen Wickeltasche fehlen?

Hier findet ihr den Weg auf unser Facebook-Profil. Dort könnt ihr eure Antwort als Kommentar unter unseren Gewinnspielbeitrag schreiben. Zusätzlich müsst ihr dann noch bitte unseren Beitrag und die verlinkte Seite von BÉABA® Deutschland Liken. Wenn ihr diese drei Aufgaben pflichtbewusst erfüllt habt, seid ihr ganz sicher mit in unserem Lostopf, und habt die Chance auf den Gewinn der SYDNEY® Wickeltasche von BÉABA®.

Wir haben ein ganz tolles #Gewinnspiel für euch! 🤩😇 Béaba Deutschland hat uns eine wunderschöne #Wickeltasche für euch… Gepostet von 1-2-family.de am Montag, 6. Juli 2020

Teilnahmebedingungen und Erklärungen

Das Gewinnspiel läuft vom 06.07.2020 bis zum 26.07.2020 (20 Uhr)

Teilnahmeberechtigt ist jeder ab 18 Jahren.

Teilnehmen kann nur, wer eine feste Wohnanschrift in Deutschland besitzt. Der Versand der Gewinne erfolgt nur innerhalb Deutschlands.

Teilnehmen kann nur, wer die oben genannten Aufgaben vollständig erfüllt hat.

Pro Teilnehmer ist nur eine Teilnahme gestattet.

Ausdrücklich ausgeschlossen sind Einsendungen, die beauftragte Dienstleister für ihre Kunden/Mitglieder vornehmen.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt und anschließend per Facebook Messenger von uns benachrichtigt.

Sie erklären sich bei Gewinn mit der Veröffentlichung ihres gekürzten Namens und Wohnorts einverstanden.

Eine Barauszahlung des Gewinnwertes ist nicht möglich.

Wir halten uns das Recht vor, das Gewinnspiel aus wichtigem Grund jederzeit zu beenden oder zu unterbrechen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn der planmäßige Ablauf des Gewinnspiels gestört oder behindert wird.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ansprechpartner und verantwortlich für das Gewinnspiel ist alleinig 1-2-family.de

Die zur Teilnahme übersendeten persönlichen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und nach erfolgreichem Abschluss des Gewinnspiels von uns gelöscht.

Wir wünschen euch viel Glück!