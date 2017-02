Wenn es um Hobbys bei Kindern geht, steht das Reiten ganz hoch im Kurs. Für viele kleine und große Mädchen und Jungs, ist es ein Lebenstraum, die Welt auf dem Rücken eines Pferdes zu genießen. Auf der Weltmesse des Pferdesports, der EQUITANA 2017, sind all diese Pferde-Träume zum Greifen nah!

Die Weltmesse des Pferdesports – EQUITANA 2017

Vom 18. – 26. März 2017 findet die Weltmesse des Pferdesports auf dem Messegelände in Essen statt. Die EQUITANA ist auf 12 Hallen verteilt. Dort finden Pferdefans alles was zum Reitsport dazu gehört. So dreht sich in Halle 1 vieles um die Pferdehaltung, das richtige Futter, die Pflege und Medizin. Für wen jedoch Vorträge zum Thema Training und Ausbildung von Pferden und Reitschülern interessant sind, der wird wohl eine ganze Weile in Halle 1a verweilen.

Natürlich sind auch die verschiedensten Pferderassen auf der Messe vertreten und können in ihren Boxen besucht werden.

Live-Shows der Superlative mit den berühmtesten Akteuren im Reitsport

Zudem präsentiert die EQUITANA 2017 eine Vielzahl von Shows, die alle Zuschauer zum Staunen bringen werden. Reitbegeisterte können sich beispielsweise Live-Shows der verschiedenen Reitweisen anschauen. In diesen Vorführungen werden alle gängigen Reitweisen vorgestellt. Sogar der Fahrsport – also das Kutsche fahren – kann dort hingebungsvoll betrachtet werden.

In einer weiteren Reihe von Shows werden die 36 verschiedenen Pferderassen, die auf der EQUITANA 2017 vertreten sind, vorgestellt. Dort erfahren Besucher alles über deren Herkunft, Geschichte, Charakterzüge, individuelle Reit-Eigenschaften und besondere Stärken der jeweiligen Rassen im Reitsport. Diese Einblicke sind natürlich nicht nur für kaufwillige Messebesucher interessant. Jeder Pferdefreund wird beim Anblick der stolzen Tiere tief durchatmen.

Auch die Stars und Idole (neben den Pferden) der Reitergemeinde sind auf der Pferdemesse vertreten. Die besten Trainer der Welt geben sich bei Live-Shows die Klinke in die Hand. Sie zeigen den neugierigen Besuchern, wie sie selbst in ihrer aktiven Zeit für Olympia trainiert haben, und wie sie heute andere Weltstars mit ihren Pferden für Wettkämpfe vorbereiten. Diese Live-Trainings von Christoph Hess, Isabell Werth, Ludger Beerbaum, und vielen anderen Größen ihrer Szene, versprechen nicht nur eine lehrreiche Zeit auf der Messe, sondern werden mit Sicherheit die Herzen der Reitschüler und Schülerinnen höher schlagen lassen.

Besonderes Highlight: Die Pat Parelli Show

Pat Parelli ist der bekannteste „Pferdeflüsterer“ der Welt. Mit seinem Programm, dem Parelli Natural Horsemanship (PNH) erlangte er weltweite Berühmtheit und hohes Ansehen in der Pferdebranche.

Pat Parelli selbst war jahrelang Rodeo-Reiter und entwickelte das Programm, um seine eigenen Pferde auszubilden.

Er war der erste Mensch, der sein Programm für die Pferdeausbildung als Marke etablierte. Mittlerweile wird das „Horse-man-Ship“ Programm Weltweit praktiziert und genießt einen überaus guten Ruf. Parelli wurde 2009 als „menschlicher Pferdemensch des Jahres“ ausgezeichnet.

Sein Programm baut auf einer natürlichen Herangehensweise bei der Kommunikation mit Pferden auf. Dabei nutzt er das angeborene Verhalten von Pferden, um Vertrauen und Respekt der Tiere, in der Beziehung zu ihrem Reiter herzustellen.

Auf der EQUITANA in Essen, wird er sein Programm in einer zwei stündigen Show vorführen. Als Besucher dieser einzigartigen Show erleben Pferdefans, wie einfach und effektiv Kommunikation mit Pferden sein kann.

