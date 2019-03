Teile diesen Inhalt mit Freunden merken

Kinder lieben es schon im jüngsten Alter in der Küche zu stehen, wenn Mama oder Papa leckeres Essen machen. Aber viel besser ist es natürlich, wenn sie gleich mit rühren, kneten und schnibbeln dürfen. Damit auch schon die Kleinsten ein Bewusstsein dafür bekommen, dass gesundes Essen so richtig lecker sein kann, hat Disney „AN DIE TÖPFE, FERTIG, LECKER!“ ins Fernsehen gebracht.



Um den Einstieg in die kulinarische Welt ein wenig bunter zu gestalten, könnt ihr nun hier ein tolles Küchenset von Micky Maus gewinnen!

Gewinnspiel zur dritten Staffel „AN DIE TÖPFE, FERTIG, LECKER!“

Denn schon ganz bald wird im Disney Channel wieder gekocht, gebrutzelt und gebacken. In der dritten Staffel der Kinder-Comedy-Kochshow begeben sich Chefkoch Marwin (12 Jahre) und sein Assistent Roland Schreglmann (u.a. HINDAFING, DIE SPEZIALISTEN) wieder zurück an den Herd, um prominente Gesichter aus Film, Musik und Fernsehen mit leckeren und kreativen Gerichten zu bekochen – und für eine gesunde Ernährung zu begeistern! Unterstützt werden die beiden von einer neuen Kollegin: Die elfjährige Amalia aus München wird ab sofort Teil des Teams sein und ebenfalls mit viel Spaß und Leidenschaft fürs Kochen durch die Küche wirbeln.

Doch in der dritten Staffel von „AN DIE TÖPFE, FERTIG, LECKER!“, die ab dem 7. April immer sonntags um 10 Uhr im Disney Chanel ausgestrahlt wird, geht nicht nur ein neues Team an den Start, es wird auch eine weitere Neuerung geben: Neben dem Versuch dem jeweiligen prominenten Gast der Folge seine ungeliebte Zutat schmackhaft zuzubereiten, werden in den neuen Episoden auch kreative Abwandlungen altbekannter Lieblingsgerichte und Food-Hacks präsentiert!

Ist es möglich einen zuckerfreien Schokokuchen zu backen?

Welches Gericht hilft garantiert bei einer fiesen Erkältung und kann man Fischstäbchen auch selber machen?

Natürlich gibt’s auch in der neuen Staffel alle Rezepte zum nachkochen, lustige Infos rund um exotische Zutaten und jede Menge witzige Kocheinlagen von Amalia, Marwin und Roland!

Wähle dein Lieblings-Rezept und gewinne:

Hier zeigen wir dir drei der tollen Rezepte aus der Show. Wähle aus diesen Beispielen das Rezept aus, dass du gerne einmal nachkochen würdest – und begründe deine Auswahl in einem Kommentar (mithilfe unserer Kommentarfunktion unterhalb dieses Beitrages). Einsendungen werden bis zum 07. April – 11.59 Uhr angenommen. Um 12.00 Uhr mittags wird der Gewinn unter allen Kommentaren ausgelost! WICHTIG: Bitte gebt für den Gewinnfall eine gültige Email-Adresse an!

Das könnt ihr gewinnen:

Micky Maus Kochschürze mit Mütze

Micky Maus Kochlöffel-Set

Hühnersuppe

Hühnersuppe ist enorm gesund. Und diese hier ist ganz und gar nicht langweilig!

Kokosmilchreis

Kokosmilchreis ist ein spannendes Hauptgericht, von dem man einfach nicht genug bekommen kann!

Spaghetti Bolognese

Natürlich sind Spaghetti Bolognese der Klassiker unter den Lieblingsgerichten von Kindern. Aber diese hier sind dazu noch besonders wohlschmeckend und nahrhaft!

Teilnahmebedingungen und Erklärungen

Das Gewinnspiel läuft vom 27.03.2019 bis zum 07.04.2019 (12 Uhr)

Teilnahmeberechtigt ist jeder ab 18 Jahren.

Teilnehmen kann nur, wer eine feste Wohnanschrift in Deutschland besitzt. Der Versand der Gewinne erfolgt nur nach Deutschland.

Teilnehmen kann nur, wer die oben genannten Regeln vollständig erfüllt hat.

Pro Teilnehmer ist nur eine Einsendung gestattet.

Ausdrücklich ausgeschlossen sind Einsendungen, die beauftragte Dienstleister für ihre Kunden/Mitglieder vornehmen.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt und anschließend benachrichtigt.

Sie erklären sich mit der Veröffentlichung ihres gekürzten Namens und Wohnorts einverstanden.

Eine Barauszahlung des Gewinnwertes ist nicht möglich.

Wir halten uns das Recht vor, das Gewinnspiel aus wichtigem Grund jederzeit zu beenden oder zu unterbrechen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn der planmäßige Ablauf des Gewinnspiels gestört oder behindert wird.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Das Gewinnspiel wird nicht von Disney ausgerichtet. Ansprechpartner ist alleinig 1-2-family.de.

Die zur Teilnahme übersendeten persönlichen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und nach erfolgreichem Abschluss des Gewinnspiels von uns gelöscht.

WIR WÜNSCHEN EUCH GANZ VIEL GLÜCK!

