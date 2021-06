Wann lohnt es sich, in Ungarn eine Implantation machen zu lassen?

-Anzeige-

Wenn man Zahnprobleme hat, trifft man sehr schwer die Entscheidung einen größeren Eingriff machen zu lassen. Weil die Zahnbehandlungen Unbehagen, Schmerzen und Unwohlsein bedeuten. Vor allen Eingriffen muss man Informationen sammeln und überlegen. Nach dem Zahnverlust kann das Implantat eine moderne und angenehme Lösung bieten, die für diejenigen empfehlenswert ist, die noch keine Zahnprothese möchten oder benötigen. Die Zahnfehlstellungen wollen sie aber ersetzen.

Alles über die Implantation: Wann ist sie nötig? Wie lange dauert die Implantation?

Das Implantat ersetzt den Zahn oder die Zähne mit Hilfe einer Krone im Farbton des originellen Zahnes. Die Einsetzung eines Implantats wurde schon zur Routine der Zahnkliniken, die über jahrelange Erfahrung im Bereich der Implantologie verfügen. Diese Methode des Zahnersetzens ist eine dauerhafte Lösung, eine ästhetische, stabile, langlebige Methode zum Ersatz der Zahnfehlstellen von den Patienten. Mit dessen Hilfe kann man nicht nur die Kaufunktion zurückbekommen, sondern auch die gute Lebensqualität. Viele Patienten wählen diese Methode, weil das Abschleifen der gesunden Zähne nicht nötig ist. Außerdem bietet es ein stabiles und besseres Gefühl als die abnehmbaren Prothesen.

Wenn der Zahnersatz ausbleibt

Zahlreiche Gründe können zum Verlust der Zähne führen. Kariöse Zähne, Zahnbettenerkrankungen können den Verlust von Zähnen als Folge haben, wenn die Zahnerhaltungsbehandlungen nicht mehr wirksam sind. In diesen Fällen muss der betroffene Zahn entfernt und ersetzt werden. Wenn kein Zahnersatz nach dem Verlust von einem oder manchen Zähnen auch langfristig nicht passiert, kann es natürlich Folgen haben. Diese Folgen haben Auswirkungen auf den ganzen Organismus.

Die erste spürbare Folge ist der Verlust der Kaufunktion des Zahnes, der auch die Belastung der Nachbarzähne und die Kaufunktion auf der Gegenseite beeinflusst. Die Nachbarzähne können von der Belastung verschlechtern, ihre Lage kann sich verändern, sie können umfallen, und daneben ist das freie Zahnfleisch vor größerer Ansteckungsgefahr gefährdet. Speiserückstände können in das noch offene Zahnfleisch geraten, die zur Entzündung führen können, und es kann auf den ganzen Organismus eine Auswirkung haben. Als Folge können verschiedene Schmerzen auftreten, wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, deren Ursache am meisten eine Entzündung in der Mundhöhle ist.

Entzündete Zähne schlagen irgendwann auf den ganzen Körper aus. (Bild: © sebra / Adobe Stock)

Der Zahnverlust wirkt sich auf die Form der ganzen Mundhöhle aus, weil er die Knochen unter dem Zahnfleisch beeinflusst und es kann zum Knochenschwund führen. Das Gesicht kann schmal werden, und deswegen kann man sich älter aussehen. Der fehlende Zahn ist nicht ästhetisch, und nicht nur bei dem Kauen ist er unangenehm, sondern auch bei der Artikulation kann er Probleme verursachen.

Der Zahnmangel kann also schwere Folgen haben, deshalb lohnt es sich, den Zahnersatz noch in guter Zeit machen zu lassen. Heute führen alle Zahnarztpraxen die solchen Eingriffe als Routine durch. Sie bieten vollständige Auskunft, machen zahlreiche Voruntersuchungen zur Feststellung von Zahnproblemen, führen kostenlose Zustandsüberprüfungen und Vorkalkulationen durch. Sie bieten Panoramaröntgen und digitale Zustandsüberprüfung.

Dental Implantate

Die moderne dentale Technologie von heute bietet auch mehrere Implantate für die Kranken, bei deren Auswahl in erster Linie der Gesundheitszustand des Kranken und seine Ansprüche maßgebend sind. Aufgrund dieser Informationen wird das beste Implantat für den Kranken ausgewählt. Nach dem Typ der Implantate gibt es zwei große Gruppen: die einphasigen und die zweiphasigen Zahnimplantate. Im Falle der einphasigen Zahnimplantate bilden sich der Wurzel und der Kopfteil des Implantats eine Einheit, und der Eingriff benötigt eine einzige Operation.

Bild: © IMAGO / Panthermedia

Im Falle der zweiphasigen Zahnimplantate geschieht der Aufbau des Zahnes in zwei verschiedenen Phasen, und zwischen den Operationen muss eine bestimmte Zeit verbringen, und so ist diese Methode ein bisschen lang. Während der ersten Operation baut der Zahnchirurg das Implantat in den entsprechenden Teil des Kiefers ein, und dann beginnt der Knochenbildungsprozess. In dieser Zeit benutzt der Patient einen temporalen Zahnersatz in den Alltagen, und nach der Knochenbildung und dem Heilungsprozess wird der endgültige Zahn aufgebaut.

Die Vorteile der zweiphasigen Implantate sind die Zuverlässigkeit und die Haltbarkeit. Egal, welchen Implantattyp man wählt, kann man feststellen, dass sie eine Menge von Vorteilen haben. Nach dem Aufbau von Zahnersätzen wird das Lächeln wieder ästhetisch, das Sprechen und das Essen werden ungestört. Die Zahnersätze sind sehr haltbar und versichern eine langfristig angenehme Lösung.

Wie erfolgt das Einsetzen von Implantaten?

Im Falle von Zahnproblemen verfertigt der Zahnarzt zuerst eine Zustandsüberprüfung. Er bildet den Zustand der Zähne und der Knochen vom Patienten ab und macht mehrdimensionale CT-Aufnahmen, bevor er das Implantat als Lösung vorschlagen würde. Diese Untersuchungen sind sehr wichtig, weil der Knochenbau des Patienten bestimmten Voraussetzungen entsprechen muss, damit die zum Implantat nötigen Schrauben während der späteren Operation eingebaut werden können. Die Implantation, anders gesagt der Einbau der Schraube in den Kiefer, benötigt etwa eine Stunde, welche in einem schmerzfreien Eingriff durchgeführt wird. Die Zeit zur Heilung sind aber lang. Etwa 3 oder 4 Monate, bis der endgültige Zahnersatz vom Arzt auf das Implantat aufgebaut werden kann.

Panoramaröntgen, Implantationsplanung

In der dentalen Diagnostik haben die Panoramaröntgenbilder eine sehr wichtige Rolle, die vor dem Einsetzen des Implantates verfertigt werden. Das Panoramaröntgen macht nicht nur von den unteren und oberen Zähnen Aufnahmen, sondern auch vom ganzen Kiefer. Die Abbildung der ganzen Mundhöhle ist zur Untersuchung des Zustandes von den Zähnen, und man muss auch die Entzündungen und Endiometriosenherde ausschließen können.

Diese Art der Abbildung bekommt bei dem Implantationsbehandlungsplan eine wichtige Rolle. Der Zahnarzt braucht viele Informationen zur Implantation. Er muss den Zahnmangel kartieren, die Größe, die Zahl und den Ort des Implantats kennen. Bei der Bestimmung bedeutet der Panoramaröntgen eine große Hilfe.

Implantatmarken – Soll ich das billigere oder das teure wählen?

Heutzutage kommen immer mehr Implantate auf den Markt. Die meisten Implantate, die von Zahnkliniken benutzt werden, werden aus Titan hergestellt. Eine andere gemeinsame Eigenschaft ist es, dass alle den internationalen Normen entsprechen müssen und aus dem Gesichtspunkt des Patienten bedeutet es etwas Gutes. Der Unterschied zwischen billigeren und teureren Implantaten beruht darauf, welches Implantat seit wann sich auf dem Markt befindet und über welche Referenzen es verfügt. Die älteren bewährten Marken kosten offensichtlich mehr als die neu auf den Markt gebrachten Implantate, weil man auch für den Sachverstand und Erfahrung des Herstellers bezahlen muss.

Fazit

Ungarn erwartet ihre ausländischen Gäste mit vielen Zahnpraxen und Zahnkliniken. Für den ausländischen Touristen ist es wert, weil sie oft im Vergleich zu ihrem Heimatland hochwertige Zahnbehandlungen vielmals zum halben Preis bekommen. Und außerdem werden sie von Zahnärzten mit großem Sachverstand und von professionell ausgerüsteten Zahnarztpraxen und Zahnkliniken gewartet.