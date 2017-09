Schmerzende Füße und schwere Beine? – Das hilft!

Wohl jede Mutter kennt das Gefühl von schweren und müden Beinen nach einem langen Tag. Zwischen Beruf, Haushalt und Kinderbespaßung hin und her zu wechseln, zehrt nicht nur an den geistigen Kräften, auch der Körper reagiert nicht selten mit Erschöpfungs- und teilweise auch Schmerzerscheinungen.

Besonders die Beine und Füße sind oftmals die „Leidtragenden“, sodass der Spaß beim Herumtoben mit den Kindern auf dem Spielplatz vergeht. Doch deswegen den Nachwuchs vertrösten und auf das Toben an der frischen Luft verzichten? Nicht nötig, denn effektive Pflege- und Trainingstipps gegen erschöpfte Beine können zu mehr Vitalität und Lebensfreude verhelfen und erlauben einen aktiveren Alltag.

Fehlstellungen als mögliche Ursache schmerzender Füße

Müde Beine sind das eine Problem. Tun am Abend jedoch die Füße weh, sind nicht selten Fehlstellungen und falsches Schuhwerk die Ursache. Immer mehr Deutsche leiden an Fußfehlstellungen, obwohl rund 98 Prozent der Menschen mit gesunden Füßen zur Welt kommen. Gründe sind vor allem:

Fehlbelastungen

zu wenig Bewegung

falsches Schuhwerk

Bei Frauen können beispielsweise High Heels zu schmerzhaften Verschiebungen der Zehenknochen führen, im Fachjargon auch Hallux valgus genannt. Doch auch zu enge Schuhe können zu einer Verschiebung des Großen Zehs und infolgedessen zu einer Ausprägung des Zehenballens an der Fußinnenseite führen. Konsequenz dieser teils schmerzhaften Veränderung der Fußanatomie muss jedoch nicht sein, dass man als Elternteil die Lust am Laufen und Spielen verliert. Es gibt Tipps, wie man die Beschwerden lindern kann, sodass ein operativer Eingriff nicht zwangsläufig nötig ist. Wer dann noch auf passendes Schuhwerk mit stabilen und gleichzeitig flexiblen Sohlen setzt, ist seine Fußschmerzen in vielen Fällen schon los.

Bewegung und Frischekicks gegen dicke Venen

Wem über den Tag hinweg die Beine anschwellen, der kann schon beim Sitzen im Büro einiges beachten, um die Venen fit zu halten. Die effektivste Methode, um müde Beine wieder in Schwung zu bringen, ist jedoch Bewegung. Ob Toben auf dem Spielplatz oder einfach nur ein Spaziergang – durch die Bewegung wird die Venentätigkeit angeregt und die Füße schwellen langsam, aber sicher wieder ab. Neben der Tatsache, dass man sich mit flachen Schuhen deutlich besser bewegen kann, helfen flache Absätze dabei, die Muskelpumpe in den Waden anzuregen.

Generell aber gilt: Bewegung ohne Schuhe ist das Beste für müde Beine. Ob auf einem Barfußpfad mit den Kleinen oder zu Hause – Hauptsache, die Venen und Muskeln arbeiten wieder. Empfehlenswert ist außerdem, die Beine mit kühlenden Cremes oder Wechselduschen zu erfrischen. Wer dann noch auf eine gesunde Ernährung und ausreichend Flüssigkeitszufuhr achtet, schafft alle Voraussetzungen, um Wassereinlagerungen und schmerzenden Beinen den Garaus zu machen.