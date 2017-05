Die Haut ist unser größtes Sinnesorgan. Als unser persönliches Schutzschild bewahrt sie den Körper vor schädlichen äußeren Einflüssen und erfüllt teilweise lebenswichtige Funktionen. Klar, dass wir sie nach bestem Wissen pflegen und unterstützen sollten.

Schon bei unseren Kindern achten wir daher ganz besonders auf qualitativ hochwertige Pflegeprodukte. Ob wunder Po, gereizte oder empfindliche Haut, für jedes Bedürfnis der Baby- und Kinderhaut finden sich zahlreiche Cremes und Lotionen. Doch was ist das richtige für sensible Kinderhaut? Wir durften für euch die neue Pflegeserie sebamed Baby & Kind Calendula für euch testen:

Die Pflegeserie sebamed Baby & Kind Calendula besteht aus einer Waschlotion für Haut und Haar, einer Pflegelotion für den Körper, der Pflegecreme für Gesicht und Körper und einer Wundcreme. Calendula ist die Ringelblume. In der homöopathischen Medizin, der Kräuterheilkunde und in der Kosmetik ist die schicke kleine Blume schon lange als Heilpflanze für ihre lindernde Wirkung bei Hautbeschwerden bekannt.

Bei der getesteten Pflegeserie handelt es sich um medizinische Hautpflegeprodukte, welche dermatologisch-klinisch auf ihre Hautverträglichkeit getestet wurden. Es sind weder Konservierungsstoffe, noch schädliche Inhaltsstoffe enthalten und der pH-Wert 5,5 unterstützt den Aufbau des natürlichen Hautschutzmantels.

Praxistest der Calendula Pflegeserie von sebamed

Begonnen haben wir unseren Produkttest mit der Waschlotion Haut & Haar. Nachdem meine Tochter am frühen Abend – nach einem Besuch auf dem Spielplatz – in die Dusche verfrachtet war, konnten wir loslegen. Weil der Drecksspatz Neurodermitis hat und die Pflegeserie therapiebegleitend bei Neurodermitis geeignet ist, war ich hier besonders gespannt. Denn schon oft war es so, dass unsere Maus diverse Pflegeprodukte nicht vertragen hat – und sich letztlich nach der Anwendung noch stärker kratzte als zuvor.

Das riecht aber toll!

Was mir zuerst aufgefallen ist: der angenehme Geruch. Es roch wirklich dezent und nicht übermäßig süß, wie es häufig bei Duschgels für Kinder ist. Auch die Kleine meinte sofort: „Das riecht aber gut!“ und wollte immer weiter gewaschen werden. Da das aber auch bei den besten Pflegeprodukten eher schlecht für die sensible Kinderhaut ist, haben wir sie abgeduscht und nach dem Abtrocknen die Pflegelotion benutzt.

-Werbung-







Als äußert praktisch hat sich hier die Wahl einer Pumpflasche erwiesen, denn mit Lotion an Händen und Kind kann man die Flasche einfach abstellen und mit nur einer Hand die gewünschte Menge entnehmen. Die Pflegelotion hat, wie schon die Waschlotion, einen sehr milden Duft und ist sehr ergiebig. Mit nur zwei Pumpstößen war der komplette Oberkörper, samt den Armen eingecremt. Nochmal zwei kleine Pumpstöße und auch Beine und Füße waren fertig.

Produkte ziehen schnell in die Haut ein

Die große Überraschung war, dass die Lotion schnell eingezogen ist. Meine Tochter – nun kein Drecksspatz mehr – sondern herrlich duftende Prinzessin, konnte nach nur fünf Minuten problemlos – ohne an der Kleidung zu kleben – in ihren kuscheligen Schlafanzug schlüpfen.

Mit der gleichen Ergiebigkeit haben wir die Pflegecreme Gesicht & Körper angewendet, auch diese zog sehr schnell in die Haut ein und die Kleine war überglücklich, den tollen Geruch vom Waschen jetzt auch direkt und dauerhaft mit sich führen zu können. Noch am nächsten Tag wurde jeder von ihr aufgefordert einmal an ihr zu riechen und zu fühlen.

Unglaublich weiche und zarte Haut

Die Haut ist nach der Anwendung mit der Pflege von sebamed tatsächlich sehr weich und zart geworden. Für uns persönlich kann es so sein, dass wir langfristig gesehen mit dieser Pflegeserie weitere Erfolge im Kampf gegen die Neurodermitis erzielen würden.

Wundcreme nimmt auch Juckreiz

Die Wundcreme ist nicht nur zur Anwendung im Windelbereich geeignet, wo sie Wundsein wirksam vorbeugt. Wir haben sie hauptsächlich an Stellen angewendet, die von meiner Tochter bevorzugt aufgekratzt werden. Der Heilungsprozess wird gefördert und sogar der Juckreiz war wie weggeblasen.

Fünf Sterne für diese Pflegeserie!

Die Haut unserer toll duftenden Prinzessin hat keinerlei negative Reaktionen gezeigt. Keine Reizungen, Rötungen oder Pickelchen waren sichtbar oder fühlbar. Ganz im Gegenteil hält die sebamed Pflegeserie Baby & Kind Calendula absolut, was sie verspricht. Die Wirkstoffe sind ganz offensichtlich enorm gut auf die Besonderheiten von sensibler und gereizter Kinderhaut abgestimmt und machen das was sie sollen: die Haut schützen und pflegen.

Die Pflegeserie sebamed Baby & Kind mit Calendula ist natürlich auch im Onlinestore von sebamed erhältlich. Dort findet man auch noch weitergehende Informationen rund um alle Produkte von sebamed.

