Humanes Choriongonadotropin (HCG) wird als Schwangerschaftshormon beim Schwangerschaftstest abgefragt. Ab einer gewissen Konzentration schlägt der Test positiv an – und man ist schwanger. Leider ist es auch so, dass HCG auch von einigen wenigen Tumoren produziert wird. So zum Beispiel bei Tumoren der Keimdrüsen oder der Plazenta. Was im Fall von Tammie und Richard passiert ist, erfahrt ihr im Video.