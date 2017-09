Die Naturmedizin (oder Naturheilkunde) gewinnt seit Jahren stetig an Bedeutung. Sowohl bei Patienten, als auch bei niedergelassenen Ärzten und Apothekern. Das einstige Dogma der Glaubensfrage haben die Heilmittel aus der Natur längst hinter sich gelassen. Woher kommt dieser Wandel – und was können wir von Produkten wie von Pascoe Naturmedizin erwarten?

Naturheilkunde: Patienten wollen ihren eigenen Körper zurück

Wenn es um unsere Gesundheit geht, werden wir in der Recherche immer pro-aktiver und meiden aufgrund des hektischen Alltags oft den klassischen Arztbesuch. Wir kennen unseren Körper gut – beschäftigen uns mit Symptomen. Im Internet finden sich unzählige aktive Foren und Communities, in denen man sein Leid klagen kann, und sich den einen oder anderen Tipp abholt. Auch der Gang zur Apotheke ist mittlerweile als erste Adresse oftmals wesentlich üblicher, als der Gang zum Arzt. Spätestens seit dem Start (der mittlerweile wieder abgeschafften) Praxisgebühren, haben viele Menschen am System gezweifelt, und sich dem Apotheker ihres Vertrauens zugewandt.

Es gibt aber auch noch eine andere „Bewegung“. Viele Menschen wenden sich immer häufiger direkt an einen Naturheilkundler. Die Gründe sind ganz vielfältig. Zum einen kann eine lange gesundheitliche Leidensgeschichte zum Wunsch nach weniger chemischen Mitteln – oder einer Ganzheitlichkeit in der Betrachtung von Körper und Seele, den Weg in die Naturmedizin ebnen. Darüber hinaus hat aber die Naturheilkunde den Ruf, generell zu entschleunigen. Patienten wirken aktiv an ihrer Gesundung mit – und schaffen in vielen Fällen einen wesentlich nachhaltigeren Erfolg.

Auch Ärzte und Apotheker setzen immer häufiger auf Naturmedizin

In der Vergangenheit waren Ärzte und Apotheker beim Thema Naturheilkunde leidlich überfordert und selten tiefgehend geschult. Alleine die schiere Vielfalt der Produkte aus der Natur ließ die Köpfe rauchen. Alles wirkte unstrukturiert und unübersichtlich. In ihrer Ausbildung wurden sie mit klar zu bestimmten Krankheitsbildern zuordbaren Wirkstoffen gefüttert. In der Naturmedizin fühlten sie sich verloren.

Mittlerweile gibt es immer mehr niedergelassene Ärzte und auch örtliche Apotheker, welche unter anderem dank homöopathischer Komplexmittel, einen guten Weg für ihre Patienten und Kunden gefunden haben. Wo man vor Jahren einen beinahe entschuldigen Blick seines Apothekers erhaschen konnte, wenn er zur unterstützenden Behandlung ein Produkt aus der Naturheilkunde vorschlug, gehen auch diese heute dank diverser Schulungen und guter Erfahrungen ganz offensiv mit dem Thema auf Kunden zu.

Auch immer mehr Ärzte wissen die Medizin aus der Natur als begleitende Heilmittel enorm zu schätzen. Denn Naturmedizin funktioniert ganz ohne unangenehme Nebenwirkungen. Die unterstützende Kraft der Natur hat sich also auch im Umfeld der „konventionellen“ Medizin als sehr hilfreich bestätigt.

Pascoe Naturmedizin: Vorbild mit Verantwortung

Das Unternehmen Pascoe ist in echter Vorreiter in Sachen Naturmedizin. Als Familienunternehmen in dritter Generation, setzt man in allen Firmenprozessen auf Nachhaltigkeit und denkt dabei weit über den Tellerrand hinaus. So ist es selbstverständlich, dass alle Zutaten aus der Natur möglichst schonend und betriebsnah angepflanzt und verarbeitet werden. Lange Wege würden den Pflanzen und der Umweltbilanz schaden.

Aber auch darüber hinaus geht Pascoe Naturmedizin ganz eigene Wege, um innovativ der Umwelt gerecht zu werden. So werden beispielsweise die innerbetrieblichen Toiletten mit Prozesskühlwasser gespült. Auch die Nutzung von Papier wird konsequent gemieden. Sämtliche Unterlagen liegen digital in Form von PDF-Dokumenten vor.

Auf Kundenseite betreibt man seit einigen Jahren das Service-Portal Naturheilkunde.de. Hier haben sich seit dem Jahre 2015 über 10.000 Ärzte und Heilpraktiker mit eigenen Profilen eingetragen. So können Patienten ortsnah passende Angebote finden – und sich an entsprechenden Rezensionen orientieren.