Wer in den letzten Wochen die Nachrichten rund um Gesundheitsthemen verfolgt hat, wird in heller Aufregung sein. Die Krankheitsviren haben ihre Krallen ausgefahren und machen Familien den Alltag schwer. Im Anmarsch ist nicht nur die alljährliche Grippewelle, sondern Keuchhusten, das Noro-Virus, die Augengrippe und die Kinderkrankheit „Hand-Mund-Fuß“. Wer sein Kind im Kindergarten oder der Schule hat, wird zurzeit fast täglich mit neuen Aushängen über akute Krankheiten in der Einrichtung konfrontiert. Endlich Zeit sich dagegen zu rüsten – und zwar nicht nur die Kinder – sondern die ganze Familie. Dabei helfen kann aronia+.

Das Immunsystem leidet unter falscher Ernährung

Das Immunsystem hat in der Winterzeit eine Menge zu tun. Überall fliegen Bakterien und Viren umher, gegen die unser Körper ankämpfen muss. Und mit jeder weiteren eingefangenen Krankheit, wird es für das Immunsystem schwerer, dem Körper genügend lebenswichtige Stoffe in den Speichern zu lassen, um sich noch fit zu fühlen. Um das Immunsystem zu stärken, ist also eine gesunde und ausgewogene Ernährung enorm wichtig. Die Energie-Speicher müssen immer wieder aufgefüllt werden. Doch genau das fällt in vielen Familien nicht leicht. Oft genug wird aus Zeitmangel der schnelle Happen in den Ofen geschoben. Darüber hinaus isst nicht jeder alles. Gemüse und Obst – wichtige Lieferanten für das Immunsystem – bleiben oft in den Regalen oder in den Gärten liegen.

Mangelerscheinungen gezielt durch Nahrungsergänzungsmittel vorbeugen

So entsteht bei allen Familienmitgliedern schnell ein Mangel an den wichtigsten Vitaminen und Mineralstoffen. Um diesen Mangel zu beseitigen und ihm vorzubeugen, können Nahrungsergänzungsmittel eine große Hilfe sein. aronia+ ist ein Produkt, welches an dieser Stelle ansetzt. Die spezielle Zusammensetzung aus dem Saft der Aroniabeere und den Mineralien Zink und Selen, sowie den Vitaminen B und D3, stärkt auf natürliche Art und Weise das Immunsystem.

Mit der Einnahme von aronia+ Produkten (einmal täglich) schützt man den eigenen Körper besser vor Viren und Bakterien.

Die Aroniabeere – das Allheilmittel der Urvölker

Die Aroniabeere, die auch Apfelbeere genannt wird, stammt ursprünglich aus Nordamerika. Dort wurde sie bereits von den Urvölkern als Nahrungs- und Heilmittel verwendet. Die Indianer aßen sie als Frucht, trockneten sie, um sie gemeinsam mit Fleisch als Powerriegel bei langen Wanderungen zu verzehren, und tranken ihren Saft als Heilmittel gegen Krankheiten.

aronia+ verbindet das Wissen der Ureinwohner, mit der modernen Wissenschaft von heute und packt dies in ihre Produkte.

aronia+ KIDS: für das Immunsystem eines Kindes

Die Produkte von aronia+ gibt es für die ganze Familie. Für Kinder ab 4 Jahren gibt es das spezielle aronia+ KIDS. Die mit dem Mulivitaminkomplex angereicherten Gummidrops, bestechen durch ihre wunderschöne rote Farbe und beinhalten den Saft der Aroniabeere, sowie die Mineralien Zink und Selen. Bereits mit zwei dieser Gummidrops, ist der tägliche Bedarf an Zink und Selen bei Kindern so gedeckt, dass das Immunsystem gestärkt wird und seine volle Funktion ausschöpfen kann.

Packung und Drops erinnern stark an typische Gummi-Naschereien. Darüber hinaus schmückt passenderweise zur ursprünglichen Herkunft des alten Wissens über die Aroniabeere, ein Yakari-Motiv die Kinder-Verpackung. Eltern werden also keine großen Überredungskünste anwenden müssen, um ihren Kindern die gesunden Kaudrops schmackhaft zu machen.

Für Erwachsene: Praktische Dosierung durch fertige aronia+ Trinkampullen

Für Mutter, Vater, Oma und Opa hält aronia+ fertige Trinkampullen bereit. So ist die tägliche Extra-Dosis Gesundheit schnell und einfach zu sich genommen. Die Trinkampullen sind bequem in der Wochenpackung (7 Tage) oder Monatspackung (30 Tage) erhältlich. Um das eigene Immunsystem bestmöglich zu stärken, wird empfohlen, aronia+ über einen längeren Zeitraum hinweg zu verwenden. Nur so kann der Körper auf eine verlässliche Langzeitwirkung bauen.

Weiterführende Informationen zum Produkt und interessante Rezepte mit der Aroniabeere, findet man auf der Internetpräsenz von aronia+.

