Ein Leben ohne Brille oder Kontaktlinsen ist der Wunsch vieler Menschen mit einer Fehlsichtigkeit. Das Tragen einer Brille kann in unterschiedlichen Lebensbereichen zu Beeinträchtigungen führen. Zum Beispiel beim Sport, beim Ausführen verschiedener beruflicher Tätigkeiten, oder ganz einfach auch im Alltag. Besonders wenn Kinder die Familie bereichern, kann eine Brille oft als störend empfunden werden oder auch mal unsanft zu Bruch gehen.

Ein Leben ohne Brille und Kontaktlinsen: Dieser Wunsch kann wahr werden

Augenlaserbehandlungen sind hier ganz klar im Trend und versprechen optimale Ergebnisse. Ein Team aus Augenärzten von Smile Eyes, um den ,,Vater‘‘ der SMILE-Methode (Small Incision Lenticule Extraction) Prof. Dr. Walter Sekundo, vom Smile Eyes Augenzentrum Marburg, haben eine effektive und zugleich schonende Methode in Zusammenarbeit mit dem Laserhersteller Zeiss entwickelt. Für mehr Lebensqualität und Flexibilität im Leben ihrer Patienten.

Die SMILE-Methode ist die Augenlaserbehandlung der neuen Generation

Ganz ohne Angst kann man sich der Behandlung an einem der 11 Smile Eyes Standorte in Deutschland und Österreich hingeben. Denn die SMILE-Methode ist – im Gegensatz zu ihren Wegbereitern LASIK und Femto-LASIK – minimal invasiv. Darüber hinaus ist das Verfahren völlig schmerzfrei, sanft und sicher. Dank modernster Technik mit dem Femtosekundenlaser VisuMax® von Carl Zeiss Meditec, können die Experten auch bei starker Fehlsichtigkeit und zu Trockenheit neigenden Augen, eine hochpräzise Korrektur durchführen. Man begibt sich in vertrauensvolle und professionelle Hände, welche gerne im Vorhinein Fragen beantworten, oder bei Bedenken und Ungewissheiten für Klarheit sorgen.

Wie genau läuft die Behandlung mit der SMILE-Methode ab?

Wie schon erwähnt, ist der Eingriff bei der SMILE-Methode minimal invasiv. Das bedeutet, dass der Eingriff mit möglichst wenigen Verletzungen der Hornhaut einhergeht und die schnelle Heilung mit nur geringen Unannehmlichkeiten verbunden ist. Tatsächlich dauert die Zeit des eigentlichen „Eingriffs“ lediglich circa 20 Minuten für beide Augen. Direkt danach kann man den Erfolg schon deutlich wahrnehmen und zwei Stunden später ist am Auge nichts mehr spürbar.

Neu bei der SMILE-Methode ist, dass der sogenannte Flap (ein dünnes Hornhautläppchen), nicht wie bei anderen Vorgehensweisen weit geöffnet und zurückgeklappt werden muss. Der operierende Augenarzt erschafft zunächst mit dem Femtosekundenlaser ein Fentikel (eine dünne Hornhautlinse), in die intakte Hornhaut und dann einen wenige Millimeter großen, minimalinvasiven Tunnel. Das zuvor erzeugte Fentikel wird nun vorsichtig über diesen Tunnel entfernt. Das war es bereits und es kann mit dem zweiten Auge gleichermaßen begonnen werden. Da nur ein Laser bei dieser Methode erforderlich ist, ist es auch nicht notwendig während des Eingriffs den Behandlungsplatz zu wechseln.

Ein besonderes Plus ist, dass die Stabilität des Hornhautgewebes bei der SMILE am besten bewahrt bleibt. Dies ist durch Studien der Smile Eyes-Ärzte belegt. Die natürliche Struktur der Hornhaut wird erhalten.

Wer also schon mit dem Gedanken gespielt hat, Brille und Kontaktlinsen auf Wiedersehen zu sagen, dem ist ein Besuch auf den Informationsseiten von SMILE-EYES nur zu empfehlen. In allen Smile Eyes Augenzentren wird man von hochqualifizierten und erfahrenen Augenärzten und Operateuren mit langjähriger Erfahrung betreut. Umfangreiche Vor- und Nachuntersuchungen sind selbstverständlich.

