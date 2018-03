Das Bohren in der Nase ist bei Eltern natürlich ein ganz besonders beliebtes Thema. Man kann gefühlte 15 Jahre in diesen kleinen Part der Erziehung stecken – und trotzdem scheint es mitunter nicht einen blassen Ansatz von Erfolg zu geben. Vom Kleinkind, über den Teenager, bis zum Ehemann – Frau leidet beim Popeln enorm.

Aber stimmt das?! Einer Studie zufolge müsste doch auch fast jede Frau popeln. Aber nein: Hand aufs Herz. Natürlich popeln auch Frauen! Und zwar mindestens genau so oft und intensiv wie wie kleinen Racker, denen man es abgewöhnen will, oder wie Papa, der es zumindest bitte nicht in der Öffentlichkeit tut.

Denn wer in der Öffentlichkeit in der Nase bohrt, muss mit sozialer Ächtung rechnen. Es gilt als unrein und eklig. Doch nicht nur das, es soll auch nicht besonders gesund sein. Studien kommen aber zu einem überraschenden Ergebnis.



