Campen mit Kind? Ein toller und günstiger Familienurlaub

Campen mit Kleinkind – das ist eine wunderbare Möglichkeit, preisgünstig als Familie Urlaub zu machen. Wenn die Eltern einige Dinge bedenken, steht dem naturnahen Urlaubsspaß nichts im Weg.

Proben für die große Reise

Eltern, die mit ihrem Kind das erste Mal campen, können vor einer längeren Reise einen kurzen Camping-Test mit dem Kind unternehmen. Im Garten oder auf einem nahen Campingplatz kann sich das Kind schon mal mit der Situation vertraut machen.

Auch kleine Leute brauchen Platz

Beim Campen mit Kind steht der Komfort an erster Stelle. Was zu zweit noch sehr romantisch erscheint – sich etwa bei Regen in ein kleines Zelt einzukuscheln, wird mit Kind schnell unangenehm. Kleine Kinder haben nur wenig Gespür für Ordnung. Die ganze Familie plus Sachen in einer Kabine unterbringen zu wollen, kann daher leicht im Chaos enden. Angenehmer sind Familienzelte mit mehreren Kabinen, die so groß sind, dass auch die Eltern darin stehen können. Bei Wind und Wetter gibt es in Familienzelten genügend Platz zum Spielen, Kochen und Essen.

Noch mehr Komfort bietet ein Wohnwagen, der mit Schlafplätzen und Kochnische ausgestattet ist. Solche Wohnmobile lassen sich auch recht spontan über den Anbieter Campanda mieten. Ein Wohnmobil bietet zudem mehr Privatsphäre als ein Zelt, da die Wände weniger hellhörig sind. Rollt das Wohnmobil, müssen die Kinder, wie in einem herkömmlichen Pkw auch, mit einem Kindersitz gesichert werden. Wer eigentlich feste Unterkünfte bevorzugt, findet auf manchen Zeltplätzen Blockhütten oder mobile Heime.

Die passende Umgebung für die ganze Familie

Campingplätze gibt es viele. Vom einfachen Platz mit Dusch- und WC-Baracke bis hin zum Platz mit angeschlossenen Hallenbad und überdachten Spielmöglichkeiten ist alles dabei. Wer mit Familie reist, sollte auf eine kindgerechte Ausstattung achten. Gibt es Wickelräume oder Kinderwaschbecken und -WCs? Ist ein Supermarkt in der Nähe? Die meisten Campingplätze sind auf Familien eingestellt und haben bestimmte Bereiche des Platzes für diese reserviert. Bei der Reservierung sollten sich Familien also unbedingt als solche outen – um nicht bei den feierfreudigen Jugendlichen oder den ruhesuchenden Seniorenpaaren zu landen.

Je nach Alter findet der Nachwuchs dann auch gleich Spielkameraden direkt vor dem Zelteingang. Reservieren ist nicht nur in der Hauptsaison sinnvoll. Begehrte Lagen können auch in der Nebensaison schnell besetzt sein. Wild Campen ist übrigens keine Alternative – es ist fast überall in Europa verboten. Nur Norwegen, Schweden und Finnland erlauben Ausnahmen. Außerdem bietet ein Camping-Platz mehr Annehmlichkeiten und Sicherheit.

