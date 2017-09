Die Geburt und die Entwicklung eines Kindes sind voller wunderbarer Glücksmomente, die sich Eltern und Familie gerne in Erinnerung rufen. Ob es die ersten Schritte des Kindes sind, die erste Geburtstagsfeier, die Einschulung oder aber einfache Situationen im Alltag:

So vieles passiert und zieht viel zu schnell vorüber. Wer blickt nicht gerne auf die eigene Kindheit und Jugend zurück, ruft sich alte Zeiten in Erinnerung und blättert in den persönlichen Fotoalben oder gar denen der Eltern und Großeltern? Wo früher noch umständlich Foto für Foto entwickelt und in ein Album geklebt wurde, gibt es heute viele verschiedene Methoden, Erinnerungen zu bewahren und kreativ zu werden. So geraten wichtige Wendepunkte im Familienleben garantiert nicht in Vergessenheit!

Das Tagebuch – Ein zeitloser Klassiker

Viel Persönliches lässt sich durch das Führen eines Tagebuches festhalten. Die Seiten können nicht nur schriftlich mit Ereignissen, Gefühlen und Gedanken gefüllt werden, sondern lassen sich auch durch Fotos, Bilder oder beispielsweise Eintrittskarten von einem einprägsamen Event ergänzen. Viele Verlage bieten schon kreative Vorlagen für übersichtliche Bullet Journals mit vorgefertigten Feldern, die als Inspiration genutzt werden können.

-Werbung-





Aus den USA ist mittlerweile auch der Trend Scrapbooking in Deutschland angekommen. Im Prinzip ist es die moderne Form des Fotoalbums: Ein schönes Heft wird mit Fotos und mit Zeichnungen gefüllt sowie mit Stickern oder anderen Verzierungen ergänzt. Besonders viel Spaß macht die Gestaltung als gemeinsames Familienprojekt, denn bestimmt fügen die Kleinen gerne ihre eigenen Zeichnungen oder erste Schreibversuche hinzu.

Wer lieber auf Technik setzen möchte, der versuche sich doch einmal an einem Tagebuch in Videoform. Die neueren Handykameras bieten eine ausreichende Qualität, um kleine Videos zu filmen und Alltagssituationen festzuhalten. Online finden sich zusätzlich viele Gratis-Tools mit denen sich die Filme leicht optimieren und zusammenfügen lassen. Das Erstellen von Videos spart im Gegensatz zu Notizbüchern garantiert Platz und die gestalteten Filme lassen sich besonders schnell aufrufen und gemeinsam anschauen.

Fotografieren und personalisieren

Viele Eltern haben hingegen nur begrenzt Zeit und oft fehlt es an Muße und Kreativität, um aufwendige Fotobücher zu gestalten oder Videos zu schneiden. In diesem Fall bietet sich ein Fotoalbum an, das sich heutzutage ganz einfach online in Auftrag geben lässt. Auch hier gibt es viele verschiedene Angebote, sodass das Endergebnis garantiert zur Familie passt und besonders viel Freude bereitet.

Ob als richtiges Buch mit festem Einband, das sicher auch noch in vielen Jahren höchste Qualität bietet, oder aber als kleines Hochglanzheft, welches sich leicht im Regal unterbringen lässt und platzsparend auch beim nächsten Umzug schnell verstaut ist – die Möglichkeiten sind vielfältig.

Waren Fotobücher früher noch als qualitativ minderwertig und teuer verschrien, finden sich mittlerweile Angebote zum Bücher drucken lassen, die auch noch in vielen Jahren garantiert gerne an Weihnachten hervorgeholt werden, um Erinnerungen aufleben zu lassen.

Kleine Zeitkapseln gestalten

Bild und Schrift sind die eine Option, um Momente und Emotionen festzuhalten. Doch was ist mit dem ersten Kuscheltier, das in jedem Urlaub mit dabei sein musste? Der erste Schnuller oder aber das liebste Kleidungsstück? Oft landen solch einst geliebte Gegenstände in den Tiefen von Umzugskisten, bleiben verschollen oder fallen eines Tages einer großen Aufräumaktion zum Opfer.

Die Lösung? Sogenannte Zeitkapseln, in denen Gegenstände aufbewahrt werden können, die eine Zeit besonders prägten. Insbesondere wenn der Nachwuchs noch sehr klein ist, können damit Gegenstände aufgehoben werden, die für diese prägnante erste Lebensphase stehen. Natürlich lassen sich diese kleinen Kisten ebenfalls mit Fotobüchern, Notizheften oder losen Fotografien ergänzen. Doch so erfreut sich nicht nur das Auge an visuellem Input, sondern die Gegenstände können in die Hand genommen werden und noch viel mehr vermitteln, als es ein einfaches Bild jemals könnte.