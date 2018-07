Teile diesen Beitrag mit Freunden merken

Frankfurt/Ratingen, 11.07.2018. Zum Tag der Weltraumforschung am 20.07.2018 feiern wir den bedeutendsten Moment der Raumforschung – die Mondlandung. Auch der Nachwuchs kann sich wie ein Astronaut fühlen und mit den GeoSmart-Magnetbaukästen Geo Space Station oder Space Ball fremde Galaxien erkunden. Mit den hochwertigen Neodym-Magneten in verschiedenen geometrischen Formen und Farben bauen Kinder ab 5 Jahren Raumstationen, Raumschiffe und Co. Die Magnete zeichnen sich vor allem durch ihr patentiertes doppeltes Sicherheitssystem aus und schulen nebenbei ganz spielerisch kognitive Fähigkeiten.

Faszination Weltall

Die unendlichen Weiten des Alls begeistern Menschen seit jeher. Als Neil Armstrong und die Besatzung der „Apollo 11“ am 20.07.1969 den Mond betraten, saßen 500 Millionen Menschen weltweit gebannt vor dem Fernseher. Und auch Kinder interessieren sich früh für Himmelskörper, Raumschiffe und Co und wollen eigene Abenteuer erleben. Mit den insgesamt zehn Themensets von GeoSmart tauchen kleine Nachwuchsforscher in Welt der Astronauten ein und tüfteln was das Zeug hält. Dabei geht Sicherheit vor: GeoSmart verfügt über ein patentiertes doppeltes Sicherheitssystem mit Metallkopf und ABS-Kern. Nebenbei schulen die Sets 3D-Wahrnehmung, Auge-Hand-Koordination und logisches Denken.

Für kleine Forscher

Von simpel bis hochkomplex – bei den GeoSmart-Baukästen ist für jeden etwas dabei. Junge Entdecker ab fünf Jahren leben sich kreativ aus und erfinden ihre eigenen Raumschiffe oder Forschungsstationen, in denen sie weit entfernte Planeten erkunden. Der Space Ball kommt mit 36 Teilen daher und ist das perfekte Einsteigermodell für Weltraumforscher. Kinder bauen ihn nach Lust und Laune zusammen und steigen spielerisch in neue Sphären ein!





Mit der 70-teiligen Geo Space Station im Gepäck sind sie noch umfangreicher ausgestattet. Sie bietet dank fünf verschiedener Formen in acht Farben unzählige Konstruktionsmöglichkeiten. Beide Modelle verfügen über coole LED-Magnete und ein drehbares Element für Action pur!

Verfügbarkeit

Die GeoSmart-Baukästen sind ab sofort im gut sortierten Fachhandel und *Online erhältlich. Der Space Ball liegt bei einer UVP 50 €, die Geo Space Station bei einer UVP von 100 €.

(*Affiliate-Link)