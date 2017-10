Medienpädagogik spielerisch mit Fotografie vermitteln

Familienfotos sind der absolute Klassiker unter den familiären Erinnerungsstücken. Zu den konventionellen Bildern mit Mutter, Vater, Kind, Oma, Opa und Haustier, die alle brav aufgereiht in die Kamera lächeln, kommen Urlaubsschnappschüsse, Fotos von Familienfeiern oder aus dem alltäglichen Leben.

Da es heute so einfach wie nie zuvor ist zu fotografieren, sind Kinder nur allzu oft das Motiv vor der Kamera für Eltern, ältere Geschwister oder Freunde. Manche Kinder setzen ohne Anweisung ihr schönstes gestelltes Fotolächeln auf, sobald auch nur eine Kamera oder ein Handy auf sie gerichtet ist.

Warum dreht man den Spieß nicht einfach mal um und lässt die Kleinen abdrücken? Viele Kinder lernen schon in jungen Jahren mit dem Smartphone der Eltern umzugehen, auch die Bedienung der Kamera wird ihnen bestimmt nicht schwer fallen. Wer trotzdem besorgt um die Unversehrtheit seines Handys ist, kann zum Beispiel ein altes Modell als Ersatz verwenden, oder eine spezielle Kinderkamera anschaffen. Mit etwas mehr Übung und ab einem gewissen Alter können die Kleinen dann auch mal an die richtige Digitalkamera gelassen werden.







Warum Kinder manchmal die besseren Fotografen sind

Kinder sehen die Welt mit anderen Augen – gerade beim Fotografieren dürfte das besonders deutlich werden. Nur allzu oft versuchen ambitionierte Mamas und Papas ein perfektes Foto zu schießen, auf dem jeder ordentlich aussieht und in die Kamera schaut. Kinder mit ihrer spontanen Art sind viel unbefangener und drücken den Auslöser, ohne darauf zu achten, ob die Frisur von jedem sitzt oder alle freundlich gucken. So können wahre Momentaufnahmen entstehen, die eine Situation vollkommen authentisch einfangen.

Hinzu kommt, dass Kinder eine andere Perspektive als ihre Eltern haben – natürlich körperlich, da sie viel kleiner sind und ihre Umgebung somit anders sehen – aber auch in Bezug auf ihre Mitmenschen, auf ihr Zuhause, ihr gesamtes Umfeld.

Ein Foto von ihnen kann einen kleinen Eindruck geben, wie Kinder ihre Welt sehen. Das ist für die Eltern ein schöner Einblick – und auch die Kinder wird es freuen diese Fotos zu sehen, wenn sie selber einmal älter sind.

Die besten Aufnahmen der Kinder, in Kombination mit den klassischen Familienfotos, zeigen, wie vielfältig das Familienleben wirklich ist. Die unterschiedlichen Blickwinkel von Eltern und Kindern können im Zusammenspiel noch einmal besonders deutlich werden, gemeinsam können sie das Zuhause bereichern, zum Beispiel als Fotoleinwände von halloleinwand.de.

Heranführen an den Umgang mit Medien

Fotografie ist nur ein Aspekt von vielen im Umgang mit modernen Medien. Kinder wachsen heutzutage in einer Welt auf, in der es selbstverständlich ist, Zugang zum Internet, sozialen Netzwerken, Tablets, Fernsehen, Büchern, Musik usw. zu haben. Umso wichtiger ist es, ihnen von Beginn an den richtigen Umgang mit all diesen Medien zu vermitteln. Fotografie ermöglicht einen spielerischen und kreativen Einstieg.