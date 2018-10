Kinder sterben während ihr Vater Eis kratzt: Polizei warnt vor dem stummen Killer

Tod kommt beim eiskratzen? Was ist der „stumme Killer“?

Was war passiert? Es ist eine millionenfache morgendliche Routine. Bevor man im Winter die Kinder in Kindergarten und Schule fahren kann, muss am Auto das Eis von den Scheiben gekratzt werden. In der Zwischenzeit parkt man die Familie bereits im Fahrzeug – mit laufendem Motor und Heizung. Was gut gemeint ist, um keine bibbernden Kinder auf der Straße stehen zu lassen, kann jedoch tatsächlich zu einer ernsthaften Gefahr für ihr Leben werden.

Der „stumme Killer“ beschreibt nichts anderes als eine Kohlenmonoxid-Vergiftung. Dabei gerät das unsichtbare und geruchs-neutrale Gas in den Innenraum des Autos und vergiftet die Insassen. Da es im Winter recht häufig dazu kommen kann, dass über Nacht der Auspuff zum Teil – oder vollständig – zufriert, gelangen in diesem Fall die Abgase ins Fahrzeuginnere.

Wer in solchen Situationen die Autoscheiben von außen vom Eis befreit, wird nicht mitbekommen, was im Auto geschieht. Denn das Gas macht sehr schnell benommen und müde. Der Tod kommt schleichend, leise – und sehr schnell.

Natürlich möchten wir keine Ängste oder gar Panik schüren. Allerdings sind diese Fälle bereits vorgekommen – und sie machen unglaublich betroffen. Deshalb warnt nun auch die Polizei aktiv vor dem „stummen Killer“.

Was kann man dagegen tun?

Die gute Nachricht ist, dass man recht schnell und unkompliziert verhindern kann, dass eine solche Situation entsteht. Man sollte in jedem Fall, bevor man morgens den Motor seines PKW’s startet kontrollieren, ob der Auspuff eisfrei ist. Erst wenn man sich sicher ist, dass dort nichts verstopft ist, kann man das Fahrzeug und die Heizung starten. Auf diese Weise ist die Familienbande im Fahrzeuginneren absolut sicher…

