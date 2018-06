DiscoverEU wurde gestartet, um jungen Menschen in Zeiten wachsender EU-Skepsis Europa näher zu bringen. Die Kommission will nach dem Pilotprojekt in diesem Jahr die Initiative dauerhaft im nächsten EU-Haushaltsrahmen für die Zeit von 2021 bis 2027 verankern. Sie will mit rund 700 Millionen Euro dann in dem Sieben-Jahreszeitraum 1,5 Millionen Achtzehnjährige auf Reisen durch Europa schicken.