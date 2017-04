Höher, schneller, weiter. Rivalität unter Geschwistern ist keine Seltenheit. Mal geht es um die Aufmerksamkeit der Eltern, ein anderes Mal um die geschwisterliche Rangordnung. Dabei kann ein gesundes Maß an Geschwisterneid noch als „normal“ gelten. Beide Geschwister können am Ende theoretisch daran wachsen. Die Kunst Konflikte ohne größere Blessuren zu lösen, lernt man zu allererst innerhalb des geschützten Schoßes der Familie.

Die Dasslers – von Rivalität zum Familienkrieg

Wenn ein solcher Wettkampfgedanke allerdings in einen reinen Machtkampf ausartet, sind die Folgen auch familiär gravierend. Die Geschichte der zwei weltbekannten Sportartikelhersteller adidas und Puma geht aus einer solchen Rivalität unter Brüdern hervor. Die Dasslers führen mittlerweile seit Generationen einen „öffentlichen“ Familienstreit mit beinahe biblischem Ausmaß.

In dem kleinen Dorf Herzogenaurach in der fränkischen Provinz, tüftelt der junge Adi Dassler im väterlichen Schustereibetrieb an einem Paar neuartiger Sportschuhe. Als sein zwei Jahre älterer Bruder Rudi aus Nürnberg in die Heimat zurückkehrt, entwickeln sie die Schuhe gemeinsam weiter. Das Ziel: Ein perfekter Sportschuh. Mit dem handwerklichen Geschick und der Liebe zum Detail von Adi – und dem ehrgeizigen Geschäftssinn von Rudi, überreden sie den Vater dazu, den familiären Betrieb zu erweitern, und die Sportschuhe an den Mann bzw. die Frau zu bringen.

Erfolgreicher Ehrgeiz mit bitterem Beigeschmack

Trotz einiger Meinungsverschiedenheiten lässt der Erfolg nicht lange auf sich warten. Das Unternehmen „Gebrüder Dassler“ expandiert und ist schon bald Ausstatter der deutschen Olympiamannschaft – womit sie erstmals weltweite Aufmerksamkeit erlangen. Um sich mehr Fachwissen anzueignen und den Betrieb erweitern zu können, verlässt Adi das Tagesgeschäft für einige Zeit, um in Pirmasens eine Ausbildung abzuschießen.

Die Dasslers gründen eigene Familien und bauen gemeinsam ein Haus, in welchem sie zusammen mit ihren Eltern leben. Die Ehefrauen der beiden Brüder, Käthe und Friedl, stehen jeweils zu ihren Männern, was fortan wachsendes Konfliktpotential bietet.

Harte Nazi-Zeiten auch für die Dasslers

-Werbung-







Die Spuren des Nationalsozialismus gehen übrigens auch an den Dassler-Brüdern nicht vorbei. So sehen sie sich gezwungen, zugunsten des Betriebs, Mitglieder in der Partei zu werden. Entgegen der Grundsätze der NSDAP statten sie jedoch den US-amerikanischen Spitzenläufer Jesse Owens mit ihren Sportschuhen aus. Er holt viermal Gold. Der internationale Durchbruch ist damit endgültig geschafft. Doch auf Anweisung der Regierung muss die Produktion begrenzt werden. Der ältere Bruder Rudi wird eingezogen und Adi ist von nun an alleine für die Geschäfte verantwortlich. Allerdings hat er keine freie Hand, denn der Familienbetrieb wird damals von der Nazi-Administration gezwungen, die Panzerabwehrwaffe „Panzerschreck“ zu produzieren.

Nach Rudis Rückkehr verstirbt der Vater. Ab diesem Punkt spitzt sich die Lage zwischen den Dassler-Brüdern immer dramatischer zu. Die Amerikaner nehmen das Haus der Dasslers als Stützpunkt ein, nachdem sie überzeugt wurden, dass die Familie nicht hinter der Partei steht. Als sie erfahren, dass die Dasslers die Schuhe für Jesse Owens gefertigt haben, sind sie begeistert und wollen, dass diese einen Baseballschuh entwickeln, um die Schuhe in Amerika zu vermarkten.

Spannungen und Misstrauen treten immer häufiger zwischen den Gebrüdern auf. Rudi wirft seinem jüngeren Bruder vor, ihn aus dem Geschäft haben zu wollen. Sein Verdacht erhärtet sich zunehmend, als er von US-Soldaten in Gefangenschaft genommen wird – jedoch nicht sein Bruder.

Die Geburtsstunden zweier Weltkonzerne: Adidas und Puma

An diesem Punkt beschließen die beiden Brüder den Betrieb aufzuteilen. Den Konkurrenzkampf übertragen sie schließlich auch auf ihre beiden ältesten Söhne. Die Familie teilt sich, Rudi zieht mit seinem Teil in ein anderes Haus. Und so entstehen nur wenige hundert Meter voneinander entfernt, zwei der größten Sportartikelhersteller der Welt: Adidas und Puma.