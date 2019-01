Teile diesen Inhalt mit Freunden merken

Ob klassische Spiele wie Sudoku und Solitaire oder Augmented Reality, Spiele in Form von Apps bieten uns schon seit längerem einen unterhaltsamen Zeitvertreib während Bus- und Bahnfahrten. Fast genauso lange helfen uns Apps dabei, unseren Alltag zu organisieren:

Ob der Zug pünktlich kommt entnehmen wir der DB-App und die Budgetplaner-App hat das klassische Haushaltsbuch ersetzt. Da ist es doch ganz logisch, dass es auch für die vielbeschäftigte Frau und Mutter allerhand praktischer Apps gibt, die den Alltag mit Kindern etwas entspannter gestalten können. Eine Auswahl von fünf hilfreichen Mama-Basic-Apps haben wir hier zusammen gestellt.

#1 Alles, was Kinder brauchen

Nach einem Umzug oder im Urlaub kennt man sich in der neuen Umgebung noch nicht so gut aus und die lieben Kleinen wollen unbedingt auf einen Spielplatz, man braucht einen Kinderarzt oder einfach nur einen Wickelplatz. Natürlich könnte man danach eine der Suchmaschinen befragen, doch sagen deren Ergebnisse wenig über die Kinderfreundlichkeit des Gesuchten aus. Wie gut, dass es dafür die App “BABY PLACES” gibt, die europaweit Eltern unterstützt und Wissen weitergibt!

#2 Shoppingqueen ganz ohne Drama

Einkaufen, gerade wenn es darum geht etwas schönes für Mama zu finden, steht sicherlich nicht auf der Liste der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der meisten Kinder. Damit sie sich nicht langweilen und Mama trotzdem die neuesten Trends testen kann, gibt es die App „YOOX“, mit der ganz entspannt von zuhause aus mithilfe eines Avatars in einer virtuellen Umkleidekabine die ausgewählten Kleidungsstücke anprobiert werden können. So kann Mama ihre neuen Lieblings – Valentino Schuhe auf YOOX aussuchen, während die Kleinen schon friedlich im Bett liegen.

#3 Das bisschen Haushalt…

…macht sich definitiv nicht von allein, aber wenn alle mit anpacken, geht es doch gleich viel schneller. Das ist nur ein Effekt der App „CHORE MONSTER“, mit deren Hilfe Mama Aufgaben an ihre Kinder abgibt. Als Anreiz gibt es für erledigte Hausarbeiten Punkte, die ab einer gewissen Menge bei Mama gegen eine selbst gewählte Belohnungen getauscht werden können. Daraus ergibt sich eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten: Mama wird entlastet, die Kinder tragen etwas zum Haushalt bei und können sich über ihre Belohnung freuen.

#4 In letzter Minute

Ein kleiner oder größerer Ausflug gerät häufig dann in Unruhe, wenn eines der Kinder ganz plötzlich und super dringend zur Toilette muss und es wirklich fast nicht mehr aushalten kann. Passenderweise ist dann weit und breit kein öffentliches WC in Sicht, im nächsten Geschäft wird man darauf hingewiesen, dass man keine Kundentoilette habe und man bereut fast, dass der Nachwuchs keine Windeln mehr trägt. Zum Glück hilft ab sofort die App „WC-Finder-Deutschland“! Sie findet die nächstgelegenen Toiletten auf einer Karte an und gibt Hinweise zur Barrierefreiheit.

#5 Planung ist das halbe Leben

Nicht nur der eigene Kalender, auch der der Kinder wird mit zunehmendem Alter immer voller. Konnte man sich anfangs den einen Kinderarzttermin und das Babyschwimmen am Dienstag noch gut ohne Kalender merken, weil man immer selbst mit dabei war, ändert sich das, wenn der Spross selbstständiger wird und ohne Mama zum Kindergeburtstag geht. Das Kind hinbringen, ein Geschenk besorgen und so weiter darf trotzdem nicht vergessen werden. Damit das nicht geschieht bietet die App “FAMANICE” einen gemeinsamen Familienkalender an, der neben der Terminplanung auch einen Familien-Chat, To-Do-Listen und weitere praktische Organisationstools bietet und die Familienmanagerin unterstützt.

