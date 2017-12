Willkommen an der „Super Hero High“! Hier lernen wir sieben ganz besondere Superheldinnen kennen – die DC SUPER HERO GIRLS. Was macht sie so besonders? Jede Superheldin hat ihre ganz persönlichen Stärken und Schwächen. Aber gemeinsam bezwingen BATGIRL, BUMBLEBEE, HARLEY QUINN, KATANA, POISON IVY, SUPERGIRL und WONDER WOMAN, jeden Bösewicht, der sich ihnen in den Weg stellt. Gewinnt ein ganz tolles Fanpaket der sieben Heldinnen!

Jede Herausforderung im Leben hat seine ganz eigenen Tücken. Gerade für Kinder sind neue Aufgaben und unbekannte Hürden oft sehr beängstigend. Je nach Veranlagung wägen sie ab – stürzen sich direkt ins Getümmel – oder suchen geknickt nach Alternativen. In der kostenlos auf YouTube verbreiteten Serie „DC SUPER HERO GIRLS„ können Mädchen die Abenteuer und Alltagssorgen von sieben „ganz normalen“ Superheldinnen verfolgen. Mit viel Humor und Spannung, vermittelt Warner Bros. Entertainment GmbH mit den Webisodes ganz wichtige Inhalte für 6 bis 12 jährige Mädchen. Denn auf der Suche nach einem Idol ist diese Lebensphase enorm prägend.







Ganz „normale“ Superheldinnen zum Anfassen

So begleiten die Kinder jede Heldin auf der Highschool, während diese alles über ihren eigenen Charakter und letztlich über ihre besonderen Kräfte lernt. Auch die Bewältigung von Schulalltag, Konflikten und Streit gehören zum täglichen Leben der sieben jungen DC Superheldinnen dazu.

Wenn es dann darum geht, einem Bösewicht das Handwerk zu legen, können sich die Schülerinnen vollkommen aufeinander verlassen. Jede DC Superheldin bringt ihre eigenen Fähigkeiten ein, um letztlich im Team – voller Girl Power – jeden Schurken zur Strecke zu bringen.

KATANA die Schwertkämpferin: Mode und Kunst sind ihr Ding

Da der Charakter jeder DC Superheldin ganz eigen ist, werden sich die meisten Mädchen mit mindestens einer Figur identifizieren können. So ist KATANA eine eher besonnene Heldin, welche sich extrem modebewusst kleidet und eine echte Vorliebe für die Kunst hat. Ihr Schwert ist für sie wie eine Verlängerung von sich selbst. Und so wird es in ihren Händen zur lebenden Präzision. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum man sie mitunter bei einem tiefen Gespräch mit ihrer Klinge erwischt.

KATANA gibt es – wie jede andere DC Superheldin auch – als Ankleidepuppe von Mattel:

Die von Mattel produzierten Ankleidepuppen der DC SUPER HERO GIRLS, ist die erste Reihe mit rein weiblichen Charakteren. Dabei sind die Figuren sehr detailverliebt, wirken stabil und hochwertig. Eine originalverpackte KATANA findet sich auch im Fanpaket unseres Gewinnspiels.

Gewinnt ein tolles Fanpaket der DC Super Hero Girls!

Um unser Fanpaket zu gewinnen ist – ganz wie in der Serie – Teamwork gefragt. Und so geht’s:

Schaut euch gemeinsam mit eurer Tochter ein paar Folgen der Serie an In der ersten Staffel zeigt HARLEY QUINN einen eher weniger vorteilhaften Film ihrer Freundinnen. Welche Superheldin ist die erste, die über den Film lachen kann – und rettet damit die Situation? Nutzt für eure Antwort die Kommentarfunktion unterhalb des Beitrags Wichtig: Vergesst nicht eure Namen und Emailadresse (nur so können wir euch im Gewinnfall erreichen)!

Das könnt ihr gewinnen:

Im Fanpaket enthalten ist eine tolle Ankleidepuppe von KATANA. Das Buch „BATGIRL auf der SUPER HERO HIGH“ von cbj. Das Hörbuch „WONDER WOMAN auf der SUPER HERO HIGH“ von cbj audio (über 5 Stunden Hörspaß). Zwei PEZ-Spender mit SUPERGIRL und HARLEY QUINN. Und drei Super Hero Girls Masken zum Verkleiden.

Regeln und Teilnahmebedingungen: