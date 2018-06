Der Tag hat (leider) nur 24 Stunden. So mancher wünschte sich ein paar Stunden mehr am Tag, um alle Aufgaben, Termine und Erledigungen, ohne Stress zu bewältigen. Gerade mit Kindern wird dies oft schier unmöglich. Denn so ein Alltag mit Baby, Kleinkind oder auch Teenager, bringt einige Verpflichtungen mit sich. Um alles direkt auf einem Blick beisammen zu haben, und den Familienalltag perfekt organisieren zu können, kann ein „simpler“ Wandkalender die perfekte Schaltzentrale sein.

Der Familienkalender – beliebt aber manchmal unpraktisch

Die eigenen Termine immer genau zu planen und übersichtlich zu notieren, ist manchmal bereits eine große Herausforderung. Wenn dann noch Hobbies, Spielverabredungen, Schul- und Kindergartenfeste der Kinder und die Termine des Partners dazu kommen, fehlt irgendwann endgültig der eigentlich erhoffte Überblick. Für Abhilfe sorgt ein Wandkalender, in dem gleich alle Termine der Familie eingetragen werden. So kann jedes Familienmitglied auf einen Blick sehen, dass z.B am Samstag die Geburtstagsfeier der Oma ansteht, und keine weiteren Termine oder Verabredungen angenommen werden sollten.

Seit vielen Jahren sind die sogenannten Familien-Wandkalender, auf dem jedes Familienmitglied eine eigene Spalte für seine Termine hat – sehr beliebt. Der Vorteil dieser Kalender liegt auf der Hand – sie sind enorm übersichtlich. Jedoch sind bei gekauften Kalendern dieser Art die Spalten oftmals sehr klein, und mehr als ein Termin pro Tag passt kaum hinein.

DIY – Kalender:

Wer auf Plattformen wie Pinterest, nach „Do-it-Yourself„-Trends sucht, findet dort seinen persönlichen „heiligen Gral“. Man erhascht spontan zahllose Anleitungen, um Möbel selbst zu gestalten oder sogar zu bauen, um Kleidung zu nähen oder zu verschönern, oder Tipps, welche Blumengestecke zu welchem Anlass passen und wie man sie kunstvoll selber gestalten kann. Der „DIY“-Hype hat uns mittlerweile voll im Griff.

Da etwas selbst gemachtes grundsätzlich enorm persönlich ist und mit viel Liebe fürs Detail entsteht, schreit ein Wandkalender für die Familie geradezu danach, aus der eigenen „Feder“ zu entstehen.

Perfekte Orga auch für hohe Ansprüche

Der selbstgemachte Wandkalender bereichert das Familienleben. Die Organisation von Terminen und Aufgaben wird perfektioniert und erleichtert. Die Bedürfnisse jeder Familie, vielleicht sogar jedes Familienmitglieds, sind vollkommen unterschiedlich. So braucht die kleine Tochter im Kalender noch nicht viel Platz, weil sie „nur“ ihre Kindergartenfreunde besucht und noch keine festen Termine in der Woche hat. Aber die Mama, die Termine im Elternbeirat wahrnehmen muss, zum Zumba-Kurs geht und den Sohn zum Tennis fährt, braucht deutlich mehr Platz im Kalender. So kann der Kalender durch das eigene Gestalten individuell angepasst werden. Die perfekte Schaltzentrale zur analogen Planung des gesamten Familienalltags.

Konsequent eigener Style – bunt, minimalistisch oder ausgefallen

Viele Menschen scheuen sich, eigene Dinge zu erschaffen, weil sie oft nicht wissen, wo sie ansetzen sollen.

Bei einem Kalender ist die Schwelle jedoch meist nur eine gefühlte. Denn eigentlich haben die meisten von uns ihren perfekten Kalender schon vor dem inneren Auge. Zu oft gab es Fehlkäufe. Platzmangel, fehlende Flexibilität in der Aufteilung, und nicht zuletzt langweilige oder vollkommen überdrehte Designs, welche von Tag zu Tag unerträglicher schienen. Bei einem selbst gestalteten Kalender ist die Gestaltungsvielfalt natürlich unermesslich. Das Design kann vollkommen homogen an die eigene Aufteilung angepasst werden. Schon alleine die Basis des Kalenders kann absolut frei gewählt werden. Vielleicht bevorzugt man die minimalistische Variante aus Tafelfolie, welche mit bunter Kreide beschriftet wird.

Vielleicht ist jetzt schon ein festes Bild von eurem Wandkalender in euren Köpfen. Denn ihr wisst wahrscheinlich ganz genau, was euch bei den üblichen Kalender fehlt oder gar stört. Die Gestaltungsvielfalt ist groß. Der Wandkalender kann bunt sein, und für jedes Familienmitglied eine eigene Farbe besitzen oder ganz minimalistisch aus Tafelfolie bestehen, die einfach mit Kreide beschriftet wird. Hier ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt:

Wandkalender aus Tafelfolie: