Zecken-Alarm: 2018 gibt es viel mehr Risikogebiete in Deutschland

Zecken sind nicht nur ein lästiges Übel. Sie sind Überträger von Krankheiten wie Borreliose und FSME. In diesem Jahr gibt es deutschlandweit eine höhere Anzahl von Risikogebieten. Erkranken in einem Gebiet mehr als ein Mensch von 1000.000 durch Zecken, wird diese Gegend für 20 Jahre lang als Risikozone eingestuft. Und genau diese Zonen mehren sich aktuell. Wo man sich künftig also noch mehr vor Zecken in Acht nehmen sollte, als bisher, seht ihr im Video: