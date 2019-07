Teile diesen Inhalt mit Freunden merken

Berlin (AFP) – Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) will Zucker und andere Süßungsmittel in Baby- und Kleinkindertees verbieten.

Eine entsprechende Verordnung habe sie jetzt vorgelegt, sagte Klöckner der „Bild am Sonntag“. Diese solle am Montag in die Ressortabstimmung gehen. „Unsere Kleinsten zu schützen“ sei ihr besonders wichtig, sagte die Ministerin zur Begründung.

Klöckner hatte das Verbot bereits im Herbst angekündigt und erklärt, Babys dürften nicht auf Zucker und Süße konditioniert werden. Wer als Baby schon an den Geschmack von Zucker gewöhnt sei, werde auch später im Leben nicht darauf verzichten wollen.

