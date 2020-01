Aus Gründen des Verbraucherschutzes ruft die Lubs GmbH Fruchtriegel mit den unten genannten Mindesthaltbarkeitsdaten zurück.

Lubs Fruchtriegel Mandel-Vanille Mindesthaltbarkeitsdatum: 14.10.2020, 11.11.2020, 12.12.2020

Lubs Fruchtriegel Banane-Mandel Mindesthaltbarkeitsdatum: 23.09.2020, 20.10.2020, 13.11.2020, 12.12.2020

Andere Mindesthaltbarkeitsdaten und Produkte sind nicht betroffen!

In den betroffenen Chargen der oben genannten Produkte, wurden Feigen mit einem erhöhten Ochratoxin-A-Gehalt (OTA, Schimmelpilzgift) eingesetzt. OTA wirkt bei stark erhöhter Langzeitaufnahme nierenschädigend und karzinogen. Im Rahmen einer routinemäßigen Überprüfung wurde in einer Charge Feigen ein erhöhter Gehalt an OTA festgestellt.

Bei den zuvor vorliegenden Analysen des Lieferanten lag der Wert laut Hersteller deutlich unterhalb der geforderten Grenzwerte. Von dem Verzehr der betroffenen Produkte wird abgeraten. Kunden, die das entsprechende Produkt gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbelegs zurückgeben.

Bei Fragen haben oder Wunsch um weitere Informationen, können Sie diese gerne per E-Mail an info@lubs.de oder telefonisch an 0451-586067-0 richten.