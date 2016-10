In knapp zwei Monaten ist es schon wieder soweit: Weihnachten steht direkt vor der Türe. Und schon jetzt freuen sich die meisten von uns auf gemütliche Stunden vor dem Kamin und einen ausgiebigen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt. Die bald beginnende Vorweihnachtszeit legt einen Hauch von Liebe und Romantik in die Luft und verzaubert uns jedes Jahr aufs neue.

Die letzten vier Wochen vor Weihnachten werden aber nicht nur zum festlichen dekorieren des Hauses, sondern auch zum besorgen der Geschenke genutzt. Und wie wir alle schon erfahren mussten – wenn es um die Geschenke für die Erwachsenen der Familie geht – sind die Ideen meist ausgeschöpft oder generell rar gesäht.

Das Spezialitätenhaus aus Aachen

Bereits im vergangenen Jahr durften wir euch das „Spezialitäten-Haus“ aus Aachen vorstellen. Und auch in diesem Jahr möchten wir euch einen ganz besonderen Service des SpeziHauses nahe legen: Der Grußkarten-Service des Spezialitäten-Hauses schenkt jeder Lieferung eine persönliche Note. Jede Karte kann mit ein paar intimen Zeilen inklusive individuellem Bild oder Foto geschmückt werden. Nur selber backen ist persönlicher!

Die besondere Einladung zum Weihnachtsfest

Das gemeinsame Weihnachtsfest ist in den meisten Familien – neben allem vorweihnachtlichen Stress – das gemütlichste und wichtigste Beisammensein des Jahres. Weihnachten ist in uns allen so tief verwurzelt, dass selbst die schlimmsten Workaholics an diesen Tagen tief durchatmen und Familie genießen können.

Unser Tipp:

Besonders große Vorfreude auf das gemeinsame Verweilen an Heiligabend werden Oma, Opa, Geschwister, Onkel und Tanten bekommen, wenn sie eine ganz persönliche Einladung inklusive leckerem Weihnachtsgebäck an die Haustüre geliefert bekommen.









Auch wir haben diesen Service vor ein paar Wochen für einen lieben Gruß getestet. Hier unten seht ihr ein Beispiel unserer selbst gestalteten Grußkarte. Wir haben uns dazu die Münchener Truhe kommen lassen. Mehr dazu weiter unten:

Beispiel persönliche Grußkarte bei Lieferung vom Spezialitäten-Haus 1 of 2

Die Münchener Truhe des Spezi-Hauses

Wer gerne echte vorweihnachtliche Gefühle wecken möchte, der darf auch in die Trickkiste greifen. In diesem Fall in eine Truhe. Die Münchener Truhe des Spezialitäten-Haus:

Die Truhe alleine spricht schon eine deutliche optische Sprache. Sie ist hochwertig verarbeitet und sehr liebevoll gestaltet. Der Inhalt wird in Aachen mit voller Hingabe per Handfertigung hergestellt und gepackt.

Die Truhe ist gefüllt mit satten 2000 Gramm (zwei Kilo) weihnachtlicher Köstlichkeiten:

500 g Lebkuchensterne- und herzen

250 g Dessert-Dominos

100 g Mandel-Printen

100 g Honig-Printen

100 g Dessert-Spitzkuchen

200 g Vanille Kipferl

150 g Schoko-Schweinsohren

500 g Marzipan-Stollen

100 g Vollmilch Crispies

Die Münchener Truhe des Spezialitäten-Hauses aus Aachen 1 of 4

30 Jahre Erfahrung – Qualität – besondere Geschenkideen

Das Spezialitäten-Haus, das Günter Schulteis vor über 30 Jahren in Aachen gründete, führt mittlerweile über 300 Delikatessen. Nicht nur die berühmten Aachener Printen gehören fest ins Sortiment, sondern auch Nürnberger Lebkuchen, Zimtsterne, feinster Stollen, köstliches Gebäck in vielfältiger Auswahl, belgische Pralinés, Honigspezialitäten, und vieles mehr. Jeder Gaumenschmaus wird hier mit Hingabe produziert und verkauft.

Wer den Grußkartenservice gerne testen möchte, hat die Möglichkeit über den Gutschein-Code 819 ein versandkostenfreies Schnupperpaket zu bestellen. Enthalten ist eine leckere Auswahl an Pralines und weiteren Köstlichkeiten.

