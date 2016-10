Spielzeugeisenbahnen und Modellbaueisenbahnen haben in Deutschland seit Jahrzehnten offiziellen Kultcharakter. Ebenso sieht es mit der Marke Märklin aus. Schon die heutige Elterngeneration hat in seiner Kindheit mit den Rennbahnen des Spielzeugherstellers gespielt. Nicht wenige dieser Rennautos schlummern auf unseren Dachböden und besitzen heute einen zum Teil beachtlichen Sammlerwert.

Mit „Märklin my world“ besteht seit einigen Jahren – im Segment der Spielzeugeisenbahnen – ein toller Zugang für Kleinkinder ab drei Jahren.

Sie ist der Start in eine faszinierende Welt voller Spaß und kreativer Möglichkeiten.

Lange nicht jeder Spielzeughersteller darf von sich behaupten, dass er ein echtes Mehrgenerationen-Spielzeug geschaffen hat. Bei Märklin kann man sicher sein, dass es gelungen ist. Wir durften eine Startpackung mit dem „Nahverkehrszug LINT“ testen. Der originalgetreue rote Flitzer ist den meisten von uns aus dem Regionalverkehr im Schienennetz bekannt.

Phantasievoller Spielspaß mit „Märklin my world“

Aufbau und Spielbeginn:

Das Startpaket der „my world“-Serie von Märklins Nahverkehrszug LINT besteht aus der Lok, einem Wagen, einem Schienensystem für eine großzügige Acht, inklusive Kreuzweiche. Darüber hinaus bekommt man ein kabelloses – für Kleinkinder sehr handliches – Steuergerät.

Wenn man sich vor dem Auspacken auf ein Spielzeug freut, ist der frustfreie Aufbau ganz besonders wichtig. In diesem Fall hat das Schienensystem bereits zu Beginn sehr löblich die Stimmung erhellt. Auch sonst ließ sich alles sehr unkompliziert in Bewegung setzen. Die Fernbedienung des Zuges wird durch mitgelieferte Batterien bestückt, der akkubetriebene Zug samt Wagen auf die Gleise gesetzt, und schon kann die Fahrt beginnen.

Wir waren zugegebenermaßen ein wenig skeptisch – aber sehr neugierig darauf – wie schnell ein dreijähriges Kind tatsächlich den Zugang zu einer ferngesteuerten Spielzeuglokomotive bekommen kann, welche mehr als nur einen Hebel und zwei Knöpfe am „Joystick“ besitzt. Beinahe auf Anhieb zeigte sich, dass Zweifel vollkommen fehl am Platze waren. Unser dreijähriger Sohn wollte demonstrativ keine Einweisung: innerhalb von drei Minuten hatte er alle grundlegenden Funktionen selber entdeckt und spielte, als gäbe es keinen Morgen.

Viel Platz für Fantasie:

Man sagt, dass ein gutes Spielzeug positive Emotionen wecken muss und viel Freiraum für die eigene Fantasie lässt:

Die „Märklin my world“ Serie ist einerseits sehr detailgetreu gestaltet. Der Wiedererkennungswert – auch für die ganz Kleinen – ist enorm hoch. Gerade beim Nahverkehrszug LINT kann man sich sicher sein, dass Mini-Kids sofort erkennen, dass auch sie schon einmal damit gefahren sind, oder schon immer fahren wollten.

Das eigentliche Spiel mit der Lokomotive ist sehr einfach gestaltet und löblich offen gehalten. Es ist keines dieser Spielzeuge, welche dem Kind das freie Spiel durch zu viele unterschiedliche Ansagen, Signaltöne und Fantasiegeräusche, verwehren. Der natürliche Spielfluss behält freien Lauf.

Natürlich besitzt die Serie tolle Zusatzelemente, wie einen Bahnsteig, Leuchtsignale und Schranken. Der Katalog kann sich sehen lassen. Aber auch diese Zusatzelemente sind auf eine angenehme Weise freundlich und offen gehalten. Nichts wirkt aufdringlich und fordernd. Wir haben den Eindruck eines gelungenen – wahrlich kinderfreundlichen – Gesamtkonzepts.

Beispiel: Es dauerte lediglich zehn Minuten, bis unser kleiner Sohn mit einem Stück Karton um die Ecke kam, ihn zweimal knickte, über die Schienentrasse stülpte, und uns erklärte, dass er einen Tunnel gebaut habe.

Bis zu diesem Zeitpunkt war uns nicht einmal bewusst, dass der Kleine jemals das Wort „Tunnel“ in den Mund genommen hätte. Und genau das sind die Dinge, die ein gutes Spielzeug zu einem guten Spielzeug machen.

Erwähnenswerte Besonderheiten

Die Infrarot-Fernbedienung der Lokomotive ist eine gelungene Neuentwicklung. Sie kann auch von ganz kleinen Händen sehr sicher und zielgerichtet benutzt werden. Die Bedienelemente (ob Schubhebel oder Signalknöpfe) sind gut angeordnet und lassen auch bei dreijährigen Kindern keinen Frust aufkommen.

Die Lokomotive des Nahverkerszuges wird auf Akkubasis betrieben. Durch ein USB-Aufladekabel spart man auf Dauer jede Menge Geld im Vergleich zu teuren Batterien.

Der Zug besitzt ein abnehmbares Dach, wodurch man in den Innenraum des Personenwagens schauen und greifen kann.

Die einzelnen Gleisteile sind stabil miteinander verbindbar und trittfest.

Spielspaß für Groß und Klein

Die Aufschrift 3+ scheint mit Bedacht gewählt zu sein. In ihr steckt mehr Wahrheit, als man auf den ersten Blick ahnt. Denn im Laufe unseres „Test-Wochenendes“ blieben immer wieder volljährige Mitmenschen in unserem Wohnzimmer hängen, wenn sie die Märklin-Bahn entdeckt hatten. Vom Opa bis zur Nachbarin, welche eigentlich nur zum täglichen „Siedlungs-Klatsch“ herein geschneit war. Ab einem gewissen Punkt mussten wir dann unsere Elternrolle dafür einsetzen, um für die jüngeren Familienmitglieder die Spielzeugeisenbahn zurück zu erobern!

(Minimale Kritik sei erlaubt)

Wer nach dem „Haar in der Suppe“ suchen möchte, hätte in diesem Fall lediglich zwei ganz kleine Kritikpunkte zu bemängeln:

Eigentlich sind die Wagen sehr leicht auf die Schienen zu setzen. Zumindest für einen Erwachsenen. Auch Kinder ab 5 oder 6 Jahren werden damit keine Probleme haben. Ein Kind mit drei Jahren jedoch – auch mit gut entwickelten motorischen Fähigkeiten – braucht für diesen Schritt elterliche Hilfe.

An diesem Punkt ist noch ein wenig Luft nach oben. Allerdings ändert das nichts an unserem absolut überragenden Gesamteindruck des Spielzeugs.

Ein zweiter kleiner Kritikpunkt betrifft die Fernsteuerung der Lokomotive. Aufgrund der Infrarottechnik kann es sein, dass (wie in unserem Fall) der Fernseher wie von Geisterhand startet. Auch dieser Punkt ist sicherlich kein K.O.-Kriterium. Jedoch haben wir uns einige Male fragend umgeschaut, bis wir die Ursache des „Übels“ ergründen konnten.

