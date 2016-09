Verdacht gegen weiteren Schüler nach Angriff auf Zwölfjährigen bestätigt

Bonn (AFP) – Im Fall eines zwölfjährigen Jungen, der in Euskirchen lebensgefährlich verletzt wurde, hat sich der Tatverdacht gegen einen weiteren Mitschüler bestätigt.

Er soll ebenfalls an der Tat in der Schule „aktiv“ beteiligt gewesen sein, wie die Polizei am Dienstag in Bonn mitteilte. Der Zwölfjährige war am vergangenen Donnerstag lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Er befindet sich weiterhin auf der Intensivstation.

Bislang stand ein Mitschüler unter Verdacht, das Opfer massiv körperlich attackiert zu haben. Am vergangenen Wochenende gab es nach Polizeiangaben Hinweise, dass weitere Mitschüler das Tatgeschehen beobachtet haben könnten.

Nach einem Zeugenaufruf habe sich am Montag ein Schüler gemeldet und angegeben, das Tatgeschehen beobachtet zu haben, ohne dass er habe einschreiten können, erklärte die Polizei. Durch dessen Aussage habe sich der Verdacht gegen den anderen Mitschüler bestätigt.

Beide mutmaßliche Angreifer sind wegen ihres Alters strafunmündig, also jünger als 14 Jahre. Der Polizei zufolge gibt es bislang keine Anhaltspunkte dafür, dass weitere Schüler an dem Geschehen aktiv beteiligt waren oder dass ältere Kinder oder Lehrer hätten einschreiten können.

Auch interessant:







hex/cfm

Hinterlasse einen Kommentar

Teile oder Like diesen Beitrag: Facebook

Pinterest

Twitter

Google

Drucken

E-Mail