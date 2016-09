Schwesig drückt bei Unterhaltsvorschuss und Kinderzuschlag aufs Tempo

Familienministerin will Änderungen zusammen mit Schäubles Steuergesetz durchsetzen

Berlin (AFP) – Im Stich gelassene Alleinerziehende sollen nach dem Willen von Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) bereits zum 1. Januar stärker unterstützt werden.

Neben der Verbesserung des Unterhaltsvorschusses soll der Kinderzuschlag für Eltern mit niedrigem Einkommen erhöht werden, wie aus einer Vorlage ihres Ministeriums hervorgeht. Die Änderungen will Schwesig demnach mit den Steuersenkungsplänen von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) verknüpfen. Das Finanzministerium zeigte sich grundsätzlich zuversichtlich, dass eine Einigung möglich sei.

Der höhere Kinderzuschlag soll nach dem Willen Schwesigs ebenso wie die von Schäuble geplanten Steuererleichterungen zum Jahresbeginn wirksam werden. Die Anhebung soll demnach zehn Euro auf dann 170 Euro betragen. Das geht aus einer Formulierungshilfe des Familienministeriums für die Gesetzespläne des Bundesfinanzministeriums zu Steuern und Kindergeld hervor, die AFP am Mittwoch vorlag.

„Wir brauchen jetzt schnell ein gutes Ergebnis für die Familien“, erklärte Schwesig. Die von Schäuble geplante Kindergelderhöhung von zwei Euro reiche nicht aus. Vor allem für Alleinerziehende und Geringverdiener müsse mehr getan werden, denn sie seien einem besonders hohen Armutsrisiko ausgesetzt.

Der Kinderzuschlag wird Eltern gewährt, die zwar ihren eigenen Bedarf durch Erwerbseinkommen decken können, aber nicht über ausreichende Mittel verfügen, auch den Bedarf ihrer Kinder zu decken. Ziel ist, dass Eltern nicht wegen ihrer Kinder auf Hartz IV angewiesen sind.









Den Unterhaltsvorschuss soll es nach dem Willen Schwesigs künftig bis zum 18. statt bis zum zwölften Lebensjahr geben. Außerdem soll die Begrenzung der Bezugsdauer auf sechs Jahre wegfallen. Bisher gibt es für Kinder bis zu fünf Jahren 145 Euro im Monat, ab dem sechsten Lebensjahr sind es 194 Euro.

Voraussetzung ist, dass die Kinder bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und das andere Elternteil keinen oder keinen regelmäßigen Unterhalt zahlt. Durch die Neuregelung würden zusätzlich 260.000 Alleinerziehende Unterhaltsvorschuss bekommen. Einfügen will Schwesig die Änderungen in einen vom Finanzministerium formulierten Gesetzentwurf. Der CDU-Finanzminister will demnach das Kindergeld 2017 um zwei Euro anheben.

Schäubles Entwurf sah außerdem unter anderem eine Erhöhung des steuerlichen Grundfreibetrags vor. Zudem soll die Wirkung der Einkommensteuerprogression so verschoben werden, dass geringere Einkommen steuerlich geschont werden. Der Finanzminister hatte die Entlastungen in seiner Haushaltsrede im Bundestag Anfang September angekündigt. Die SPD hatte aber Nachbesserungen vor allem für Alleinerziehende gefordert.

Ein Sprecher Schäubles zeigte sich am Mittwoch zuversichtlich, dass eine Lösung gefunden werden könne. „Die Gespräche laufen. Wir gehen davon aus, dass eine Einigung möglich ist“, sagte er AFP. Der Sprecher betonte, dass Schäuble eine schnelle Lösung wolle. Auch die Steuererleichterungen sollen nach dem Willen des Finanzministers bereits im Januar in Kraft treten.

Dazu müsste das Kabinett das Gesetz in den nächsten Wochen behandeln. Durch ein besonderes Verfahren könnte die Befassung im Bundestag dann im Oktober starten und bis Ende des Jahres auch im Bundesrat abgeschlossen werden. Offen ist allerdings, ob Schwesigs Forderungen Teil des Steuergesetzes werden oder ob dazu womöglich ein eigenes Verfahren angesetzt wird.

eha/bk

Hinterlasse einen Kommentar

Teile oder Like diesen Beitrag: Facebook

Pinterest

Twitter

Google

Drucken

E-Mail