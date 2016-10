Frau soll Fünfjährigen in der Oberpfalz angezündet haben

Regensburg (AFP) – Eine Mutter aus Waldmünchen in der Oberpfalz soll ihren fünf Jahre alten Sohn mit Benzin übergossen und angezündet haben.

Das Kind sei mit schwersten Verletzungen in eine Klinik gekommen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz am Donnerstag in Regensburg und bestätigte einen entsprechenden Bericht der „Mittelbayerischen Zeitung“. Gegen die Frau sollte demnach noch am Donnerstag ein Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen werden.

Bekannt wurde der Fall erst durch eine aufmerksame Tankstellenbetreiberin. Der Frau fielen die schweren Verletzungen auf, als die Eltern mit dem Kind an der Tankstelle waren. Die Zeugin verständigte daraufhin das Jugendamt, das wiederum die Polizei alarmierte. Gegen den Vater des Kinds besteht kein Verdacht, er befindet sich auf freiem Fuß. Die Mutter verweigert der Polizei zufolge derzeit jede Aussage.

