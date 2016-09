SEK an Einsatz in frühen Morgenstunden beteiligt

Festnahme in Erpressungsfall mit angeblich vergifteten Marzipanherzen in Kiel

Kiel (AFP) – Knapp eine Woche nach dem Fund angeblich vergifteter Marzipanherzen vor einer Kieler Grundschule, der laut Ermittlern im Zusammenhang mit einem Erpressungsfall steht, hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst.

Wie das Landeskriminalamt (LKA) Schleswig-Holstein am Montag mitteilte, wurde am Morgen ein 38-Jähriger aus Kiel festgenommen. Er stehe „unter dringendem Verdacht, für die Erpressung eines Kieler Unternehmens verantwortlich zu sein“, und befinde sich in Gewahrsam.

An der Festnahme war nach Angaben eines Sprechers der Landespolizei auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) beteiligt. Weitere Angaben machten die Beamten zunächst nicht. „Die Ermittlungen dauern an“, erklärte das LKA.

Vor einer Kieler Grundschule waren am Dienstag vergangener Woche Marzipanherzen gefunden worden, die laut einem anonymen Schreiben vergiftet waren. Kriminaltechnische Untersuchungen ergaben, dass den Süßigkeiten tatsächlich eine Substanz zugesetzt worden war.

Unklar blieb allerdings, inwieweit ein Verzehr der Marzipanherzen zu körperlichen Beeinträchtigungen geführt hätte. Am Freitag brachte die Polizei den Fund der Herzen mit einem „Fall schwerer Erpressung“ in Verbindung.

Auch interessant:

cfm/jdö

Hinterlasse einen Kommentar

Teile oder Like diesen Beitrag: Facebook

Pinterest

Twitter

Google

Drucken

E-Mail