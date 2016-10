Erzieherinnen sind überwiegend zufrieden mit ihrer Arbeit

Berlin (AFP) – Erzieherinnen sind mit ihrer Arbeit zufriedener als Beschäftigte vieler anderer Berufsgruppen. Ihr Gehalt empfinden sie häufiger aber als wenig angemessen, und auch hinsichtlich ihrer Arbeitszeit wünschen sie sich Veränderung, wie eine am Mittwoch veröffentlichte Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin zeigt. Weil Männer den Beruf selten ergreifen, beschäftigt sich die Erhebung nur mit Frauen.

Die Analyse der erhobenen Daten zeigt, dass Erzieherinnen mit ihrer Arbeit ähnlich hohe Zufriedenheitswerte wie Grundschullehrerinnen erreichen. Sie sind auch zufriedener als Verwaltungsfachfrauen und andere erwerbstätige Frauen mit berufsqualifizierendem Abschluss. Obwohl sich Erzieherinnen insgesamt nicht überdurchschnittlich stark belastet fühlen und beispielsweise nicht häufiger über Zeitdruck klagen als andere Beschäftigte, macht ihnen die zunehmende Arbeitsintensität zu schaffen.

„Die Anforderungen für die Berufsgruppe der Erzieherinnen sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen“, erklärte Studienautorin Katharina Spieß vom DIW. „Kinder gehen früher in die Kita, verbringen dort mehr Zeit und haben vielfältigere Bedürfnisse, bei vielen Erzieherinnen ist die Balance zwischen beruflicher Belohnung und Verausgabung zum Beispiel im Vergleich zu Grundschullehrerinnen nicht so ausgewogen.“

Nicht zufrieden sind viele Erzieherinnen mit ihrer Arbeitszeit: 31 Prozent würden die Zahl ihrer Wochenstunden gerne erhöhen – mehr als in jeder anderen der untersuchten Berufsgruppen.

Dies trifft insbesondere dann zu, wenn sie weniger als 21 Stunden pro Woche arbeiten. „Inwiefern der künftige Fachkräftebedarf über eine Arbeitszeiterhöhung bereits erwerbstätiger Erzieherinnen gedeckt werden kann, ist nicht klar“, erklärte allerdings Studienautor Franz Westermaier.









Mehr Investitionen in die frühe Bildung wären aus Sicht der Autoren sinnvoll. Dabei sollten die subjektive Belastung und Zufriedenheit der Erzieherinnen künftig eine größere Rolle spielen. Ein Ansatz könnte etwa ein höherer Fachkraft-Kind-Schlüssel sein, so dass Erzieherinnen für weniger Kinder gleichzeitig verantwortlich wären. „Entsprechende Maßnahmen wären, sofern sie die Qualität der Kinderbetreuung verbessern, gut investiertes Geld, denn sie würden das Humanpotential der deutschen Wirtschaft stärken“, erklärte Spieß.

Die Daten zur Studie basieren auf dem sogenannten Sozio-oekonomischen Panel (SOEP). Das SOEP ist die größte und am längsten laufende multidisziplinäre Langzeitstudie in Deutschland. Hierfür befragt das Umfrageinstitut Infratest seit 1984 jedes Jahr mehrere tausend Menschen – derzeit sind es etwa 30.000 Befragte in rund 15.000 Haushalten.

