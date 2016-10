Halloween: kindgerechte Tipps zum Grusel-Fest

Am 31. Oktober ist wieder Halloween – dann kleiden sich Kinder, Jugendliche und bestimmt auch wieder einige Elternpaare in schaurige Kostüme und machen auf der Suche nach Süßem Straßen und Zuhause unsicher. Hier finden Sie Tipps und Ideen für einen gelungenen Halloween-Abend.

Für die richtige Halloween-Stimmung ist Dekoration in den eigenen vier Wänden unerlässlich. Vor allem, wenn Sie Gäste zu einer Halloween-Party einladen, wollen Sie schließlich auch, dass diese sich gruseln. Unsere Dekorationsvorschläge:

Geschnitzte Kürbise mit Gesichtern

Plastikspinnen und Spinnweben

Gespenster aus Tischtennisbällen und Taschentüchern

Gummifinger

Totenkopf-Lichterketten

Monstermasken

Buffet mit gruseligem Touch: Zuckerguss-Zähne, Süßigkeiten-Mäuse und Augäpfel, Gummiwürmer in Wackelpudding

Beim Dekorieren kann man den Nachwuchs gut einbinden. Außerdem können viele dieser Deko-Vorschläge selbstgebastelt werden. So kann man schon im Vorfeld die Kinder in die Halloween-Planung miteinbeziehen und sie auf den Spuk der Nacht vorbereiten.

Gruselkostüme für Groß und Klein

Ein Kostüm ist ein Muss für jeden Halloween-Abend, ob auf einer Grusel-Party oder in den Straßen. Auch die Kleinen freuen sich nicht nur über all die Süßigkeiten, sondern vor allem auch über gruselige Verkleidungen – und möchten gern so schaurig wie möglich aussehen. Viele Kostüme kann man – eine kreative Ader vorausgesetzt – selbst basteln oder alternativ eben fertig kaufen kann. Eine Liste der Möglichkeiten für Groß und Klein:

Skelett

Horrorpuppe

Spinnenkönigin

Zombie-Ballerina

Böser Clown

Sensenmann

Blutiger Chirurg

Zombie-Krankenschwester

Last Minute Schminktipps für Kinder:

Für die meisten ist Halloween ein großer Spaß, doch einige Menschen wollen nichts mit dem Fest zu tun haben. Laut einer Umfrage von Statista haben in Deutschland 25 Prozent der Befragten schon einmal vorgegeben, an Halloween nicht zuhause zu sein. Grund: Sie sind genervt vom ständigen Klingeln an der Tür. Doch auch Halloween-Verweigerer profitieren von einigen Vorzüge, die das Fest mit sich bringt:

Mode: Gina Laura und einige weitere Läden und Onlineshops veranstalten spezielle Halloween-Sales.

Gina Laura und einige weitere Läden und Onlineshops veranstalten spezielle Halloween-Sales. Gaming: Spieleentwickler und Softwarehäuser bieten an Halloween besondere (oft digital) Zusätze wie Geschenke, Rabatte oder neue Spieleinhalte.

Spieleentwickler und Softwarehäuser bieten an Halloween besondere (oft digital) Zusätze wie Geschenke, Rabatte oder neue Spieleinhalte. Essen: Restaurants und manche Fast-Food-Ketten bereiten an diesem Tag spezielle kulinarische Neukreationen zu.

Restaurants und manche Fast-Food-Ketten bereiten an diesem Tag spezielle kulinarische Neukreationen zu. Entertainment: Horror-Film-Fans kommen an diesem Tag bei den meisten TV-Sendern auf ihre Kosten – und auch die Kleinen können sich bei kindgerechten Filmen und Serien gruseln.



